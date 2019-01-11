Сбербанк и ВТБ с нового года решили повысить ставки по ипотеке

В Сбербанке изменения начнут действовать с 14 января. Ожидается, что ставки вырастут на новостройки и готовое жильё. При этом на кредиты с первоначальным взносом до 20% ставка будет повышена на 0,2%. В октябре 2018 года банк повышал ставки по ипотеке на 0,4%. На данный момент она варьируется в пределах 10% годовых.
С начала года ВТБ повысил ставки ипотечных кредитов на 0,6%. Заёмщики могут купить жильё уплачивая от 10,1 до 10,5% в год. Если первый взнос на ипотеку составляет менее 20% от её стоимости, то ставка увеличивается на 0,5%.
В декабре прошлого года ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 7,75%. Данное решение призвано поддержать курс рубля. Аналитики ожидают, что в этом году ставки по потребительским кредитам могут вырасти на 3%.