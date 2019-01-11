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Сбербанк и ВТБ с нового года решили повысить ставки по ипотеке

11 января 2019, 11:17
Фото: flickr.com
Сбербанк и ВТБ в январе 2019 года решили повысить ставки по ипотеке. В среднем увеличение составит от 0,6 до 1,5 % годовых.

В Сбербанке изменения начнут действовать с 14 января. Ожидается, что ставки вырастут на новостройки и готовое жильё. При этом на кредиты с первоначальным взносом до 20% ставка будет повышена на 0,2%. В октябре 2018 года банк повышал ставки по ипотеке на 0,4%. На данный момент она варьируется в пределах 10% годовых.

С начала года ВТБ повысил ставки ипотечных кредитов на 0,6%. Заёмщики могут купить жильё уплачивая от 10,1 до 10,5% в год. Если первый взнос на ипотеку составляет менее 20% от её стоимости, то ставка увеличивается на 0,5%.

В декабре прошлого года ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 7,75%. Данное решение призвано поддержать курс рубля. Аналитики ожидают, что в этом году ставки по потребительским кредитам могут вырасти на 3%.

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#Новости#Процентные ставки#Ипотека#Александр Мязин#Экономика
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