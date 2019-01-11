Сбербанк и ВТБ с нового года решили повысить ставки по ипотеке

В Сбербанке изменения начнут действовать с 14 января. Ожидается, что ставки вырастут на новостройки и готовое жильё. При этом на кредиты с первоначальным взносом до 20% ставка будет повышена на 0,2%. В октябре 2018 года банк повышал ставки по ипотеке на 0,4%. На данный момент она варьируется в пределах 10% годовых.