Роспотребнадзор хочет обязать детей есть только в школьных столовых

Новые правила, разрабатываемые в ведомстве, ужесточают санитарно-эпидемиологический контроль в школах. К примеру, петрушку и огурцы необходимо будет вымачивать в уксусе, а картофель полоскать в воде «не менее 5 минут». Новые требования затронут приготовление сосисок и яиц.
Более того, толщина омлетов и запеканок должна быть не больше 4 сантиметров. Питание из алюминиевой посуды будет запрещено, а для удобства следует использовать одноразовые тарелки.
Причиной ужесточения правил в школьных столовых стали массовые отравления по всей стране. Отмечается, что причиной отравлений была и домашняя еда. Однако дети далеко не всегда пользуются школьными столовыми чтобы перекусить.