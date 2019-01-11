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Роспотребнадзор хочет обязать детей есть только в школьных столовых

11 января 2019, 02:00
Фото: flickr.com
В Роспотребнадзоре предлагают ужесточить требования к приготовлению обедов в школьных столовых, при этом дети в учебных заведениях смогут питаться только там.

Новые правила, разрабатываемые в ведомстве, ужесточают санитарно-эпидемиологический контроль в школах. К примеру, петрушку и огурцы необходимо будет вымачивать в уксусе, а картофель полоскать в воде «не менее 5 минут». Новые требования затронут приготовление сосисок и яиц.

Более того, толщина омлетов и запеканок должна быть не больше 4 сантиметров. Питание из алюминиевой посуды будет запрещено, а для удобства следует использовать одноразовые тарелки.

Причиной ужесточения правил в школьных столовых стали массовые отравления по всей стране. Отмечается, что причиной отравлений была и домашняя еда. Однако дети далеко не всегда пользуются школьными столовыми чтобы перекусить.

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#Новости#Роспотребнадзор#Школы#Александр Мязин#Общество
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