Роспотребнадзор хочет обязать детей есть только в школьных столовых

Новые правила, разрабатываемые в ведомстве, ужесточают санитарно-эпидемиологический контроль в школах. К примеру, петрушку и огурцы необходимо будет вымачивать в уксусе, а картофель полоскать в воде «не менее 5 минут». Новые требования затронут приготовление сосисок и яиц.