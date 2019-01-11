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Председателя тюменского ВОА дважды лишали прав из-за пьянства

11 января 2019, 12:45
Фото: flickr.com
Председателя тюменского отделения Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) два раза лишали ВУ за вождение машины в нетрезвом виде. Данную информацию подтвердил начальник управления ГИБДД региона Александр Селюнин.
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Тюмень

В URA.RU отмечают, что Андрей Гаврин избран председателем тюменского ВОА 1,5 года назад. Будучи общественным активистом, он злоупотребляет алкоголем за рулём.

Я не считаю, что это дискредитирует общественную организацию. Если бы он проводил обучение, то это бы насторожило, отметил Александр Селюнин. Он добавил, что в областном ГИБДД проверяют всех инструкторов и автошколы в регионе.

Между тем, в пресс-службе ВОА в Москве отметили, что закон не устанавливает ограничений занимать какие-либо должности из-за лишения водительских прав. Более того, его должность выборная, что подтверждает доверие тюменских коллег.

Андрей Гаврин не стал комментировать данную ситуацию.

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#Новости#Пьяная езда#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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