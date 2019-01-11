Председателя тюменского ВОА дважды лишали прав из-за пьянства

В URA.RU отмечают, что Андрей Гаврин избран председателем тюменского ВОА 1,5 года назад. Будучи общественным активистом, он злоупотребляет алкоголем за рулём.
Я не считаю, что это дискредитирует общественную организацию. Если бы он проводил обучение, то это бы насторожило, отметил Александр Селюнин. Он добавил, что в областном ГИБДД проверяют всех инструкторов и автошколы в регионе.
Между тем, в пресс-службе ВОА в Москве отметили, что закон не устанавливает ограничений занимать какие-либо должности из-за лишения водительских прав. Более того, его должность выборная, что подтверждает доверие тюменских коллег.
Андрей Гаврин не стал комментировать данную ситуацию.