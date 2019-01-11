Минкомсвязи отказалось поддерживать законопроект об оскорблении власти в сети

Сообщается, что в данной редакции законопроект поддержан не будет. Эксперты Минкомсвязи обращают внимание на возможность расширенного толкования норм в законе. Отмечается, что «одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы». Своё заключение ведомство направило в начале января.
Отметим, что законопроект предусматривает штраф за оскорбления представителей власти в интернете или арест до 15 суток. Ответственность предлагается для лиц, «выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству» следует из текста законопроекта. Между тем в России действует уголовная статья 319 «Оскорбление представителя власти».