Минкомсвязи отказалось поддерживать законопроект об оскорблении власти в сети

Отметим, что законопроект предусматривает штраф за оскорбления представителей власти в интернете или арест до 15 суток. Ответственность предлагается для лиц, «выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству» следует из текста законопроекта. Между тем в России действует уголовная статья 319 «Оскорбление представителя власти».