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Минкомсвязи отказалось поддерживать законопроект об оскорблении власти в сети

11 января 2019, 12:04
Фото: flickr.com
Минкомсвязи направило отрицательное заключение на законопроект о запрете оскорбления властей в интернете. На следующей неделе чиновники обсудят данный документ с экспертами в Госдуме.

Сообщается, что в данной редакции законопроект поддержан не будет. Эксперты Минкомсвязи обращают внимание на возможность расширенного толкования норм в законе. Отмечается, что «одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы». Своё заключение ведомство направило в начале января.

Отметим, что законопроект предусматривает штраф за оскорбления представителей власти в интернете или арест до 15 суток. Ответственность предлагается для лиц, «выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству» следует из текста законопроекта. Между тем в России действует уголовная статья 319 «Оскорбление представителя власти».

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#Новости#Госдума РФ#Законодательство#Россия#Александр Мязин#Политика
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