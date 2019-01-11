Экологи объявляют 3 февраля единым днем экопротеста в России

Сообщается, что в настоящее время в стране сложилась неблагоприятная обстановка в области утилизации бытовых отходов и загрязнении воздуха. Между тем многих жителей крупных городов РФ подобная политика муниципалитетов не устраивает. Около жилых районов скапливаются горы мусора, в Восточной Сибири происходит массовая вырубка леса. В Архангельской области люди уже 1,5 месяца протестуют против вывоза московского мусора в строящийся для этого «технопарк». Множество водоемов загрязняют отходы промпроизводства, а в Челябинске и Красноярске люди задыхаются от смога.