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Экологи объявляют 3 февраля единым днем экопротеста в России

11 января 2019, 10:34
Фото: youtube
Экологические активисты объявляют 3 февраля единым день экопротеста. Тюменские экологи уже подали уведомление на площадь у Центрального рынка на 20 января.

Сообщается, что в настоящее время в стране сложилась неблагоприятная обстановка в области утилизации бытовых отходов и загрязнении воздуха. Между тем многих жителей крупных городов РФ подобная политика муниципалитетов не устраивает. Около жилых районов скапливаются горы мусора, в Восточной Сибири происходит массовая вырубка леса. В Архангельской области люди уже 1,5 месяца протестуют против вывоза московского мусора в строящийся для этого «технопарк». Множество водоемов загрязняют отходы промпроизводства, а в Челябинске и Красноярске люди задыхаются от смога.

В Тюмени жители города отмечают ухудшение ситуации с вывозом мусора и не довольны увеличением тарифов на его переработку.

По словам организаторов, данные митинга должны привлечь внимание властей к сложившейся ситуации.

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#Новости#Россия#Митинги#Александр Мязин#Общество
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