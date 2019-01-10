В Тюменской области наблюдается сезонная заболеваемость ОРВИ

С начала сезона тюменские врачи диагностировали ОРВИ у 190 тысяч обратившихся, 139 тысяч из которых - дети в возрасте до 14 лет. За первую неделю 2019 года диагноз ОРВИ был поставлен 6,6 тысячам жителей региона.
В качестве мер профилактики заболеваемости ОРВИ специалисты рекомендуют носить маску, которая должна закрывать не только рот, но и нос. Ее необходимо менять каждые два часа, также не забывайте о личной гигиене: мойте руки, не трогайте лицо. Помимо этого стоит воздержаться от контактов с больными людьми, а для повышения иммунитета принимать витамины.
Кроме того, заболевшие не должны ходить на работу, школы, детские сады и другие места массового скопления людей.