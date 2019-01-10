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В Тюменской области наблюдается сезонная заболеваемость ОРВИ

10 января 2019, 05:30
Фото: pixabay.com
В 2019 году заболеваемость ОРВИ в Тюменской области незначительно превышает эпидпорог: на 1%. При этом темп прироста по сравнению с прошлой неделей ниже на 39%.
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Тюмень

С начала сезона тюменские врачи диагностировали ОРВИ у 190 тысяч обратившихся, 139 тысяч из которых - дети в возрасте до 14 лет. За первую неделю 2019 года диагноз ОРВИ был поставлен 6,6 тысячам жителей региона.

В качестве мер профилактики заболеваемости ОРВИ специалисты рекомендуют носить маску, которая должна закрывать не только рот, но и нос. Ее необходимо менять каждые два часа, также не забывайте о личной гигиене: мойте руки, не трогайте лицо. Помимо этого стоит воздержаться от контактов с больными людьми, а для повышения иммунитета принимать витамины.

Кроме того, заболевшие не должны ходить на работу, школы, детские сады и другие места массового скопления людей.

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