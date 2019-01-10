В Тюменской области наблюдается сезонная заболеваемость ОРВИ

В качестве мер профилактики заболеваемости ОРВИ специалисты рекомендуют носить маску, которая должна закрывать не только рот, но и нос. Ее необходимо менять каждые два часа, также не забывайте о личной гигиене: мойте руки, не трогайте лицо. Помимо этого стоит воздержаться от контактов с больными людьми, а для повышения иммунитета принимать витамины.