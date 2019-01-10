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В России продано 1,3 млн машин в 2018 году. 20% рынка получил «АвтоВАЗ»

10 января 2019, 12:41
Фото: flickr.com
За 2018 год российский рынок автомобилей увеличился на 13%. По данным аналитиков, в России было продано 1 300 000 автомобилей. При этом продажи «АвтоВАЗа» выросли на 16%.

Официальные представители крупного отечественного автоконценра заявили, что по итогам года было продано 360 204 автомобиля. Это позволило увеличить долю на рынке новых машин до 20%. Данный показатель является рекордом за несколько лет. Ещё в 2014 году она составляла 15,5%.

Общий объем продаж на рынке составил 2,38 трлн рублей. При этом подобная стоимость новых проданных автомобилей в РФ была отмечена в 2012 году, однако тогда было продано 2 760 000 машин.

Средняя цена 1 транспортного средства составило 1 420 000 рублей. В ТОП самых популярных авто вошли Kia Rio, Lada Granta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo. Большинство из них продается в ценовом диапазоне от 750 000 до 1 050 000 рублей.

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