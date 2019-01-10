В России продано 1,3 млн машин в 2018 году. 20% рынка получил «АвтоВАЗ»

Официальные представители крупного отечественного автоконценра заявили, что по итогам года было продано 360 204 автомобиля. Это позволило увеличить долю на рынке новых машин до 20%. Данный показатель является рекордом за несколько лет. Ещё в 2014 году она составляла 15,5%.