Тюменцы обсуждают парковку автомобилиста перекрывшего движение по всей улице

Очередным предметом для обсуждения стал автомобиль, который полностью перекрыл движение на одной из улиц. Фото происходящего появилось в соцсетях. Большинство комментаторов отметили, что до конца понять происходящее на улице довольно сложно. Одни заявили, что водитель пытается развернуться, другие отмечают возможности автомобилиста перекрыть движение на практически свободной проезжей части.