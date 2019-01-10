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Тюменцы обсуждают парковку автомобилиста перекрывшего движение по всей улице

10 января 2019, 11:43
Фото: ЧС Тюмень
Жители Тюмени всё чаще недоумевают от действий водителей в спальных районах. Некоторые из них паркуют свои машины так, что трудно пройти пешеходам и проехать другим машинам.
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Тюмень

Очередным предметом для обсуждения стал автомобиль, который полностью перекрыл движение на одной из улиц. Фото происходящего появилось в соцсетях. Большинство комментаторов отметили, что до конца понять происходящее на улице довольно сложно. Одни заявили, что водитель пытается развернуться, другие отмечают возможности автомобилиста перекрыть движение на практически свободной проезжей части.

Просто подъехал и встал рядом. Стоят, разговаривают. Сейчас поговорят и разъедутся. Что вы там увидели загадочного, отметил один из подписчиков тюменского паблика.

При этом Тюмень является одним из самых обеспеченных парковочными местами городов в РФ. Их общее количество составляет 136 000.

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#Новости#Парковки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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