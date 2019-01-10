Тюменцам напомнили о правилах безопасности при обращении с газовым оборудованием

Согласно постановлению правительства собственник обязан содержать газовое оборудование в чистоте, проводить предварительную вентиляцию печи или духового шкафа перед розжигом, закрывать вентиль баллона после окончания использования, обеспечивать доступ в помещения работникам аварийно-диспетчерской службы, закрывать все вентили на оборудовании в случае отсутствия более 24 часов, а также не устанавливать слишком близко мебель от оборудования.