Тюменцам напомнили о правилах безопасности при обращении с газовым оборудованием

Согласно постановлению правительства собственник обязан содержать газовое оборудование в чистоте, проводить предварительную вентиляцию печи или духового шкафа перед розжигом, закрывать вентиль баллона после окончания использования, обеспечивать доступ в помещения работникам аварийно-диспетчерской службы, закрывать все вентили на оборудовании в случае отсутствия более 24 часов, а также не устанавливать слишком близко мебель от оборудования.
В случае обнаружения утечки газа немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу. Это же необходимо сделать если вы заметили повреждение газового оборудования, изменение давления газа, нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах.