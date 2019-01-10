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Тюменцам напомнили о правилах безопасности при обращении с газовым оборудованием

10 января 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
Жителям тюменской области рассказали о мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
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Тюмень

Согласно постановлению правительства собственник обязан содержать газовое оборудование в чистоте, проводить предварительную вентиляцию печи или духового шкафа перед розжигом, закрывать вентиль баллона после окончания использования, обеспечивать доступ в помещения работникам аварийно-диспетчерской службы, закрывать все вентили на оборудовании в случае отсутствия более 24 часов, а также не устанавливать слишком близко мебель от оборудования.

В случае обнаружения утечки газа немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу. Это же необходимо сделать если вы заметили повреждение газового оборудования, изменение давления газа, нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

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