Тюменский перевозчик закупит 42 новых автобуса на 500 млн рублей

В конце 2018 года «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1», которое принадлежит департаменту имущественных отношений администрации Тюмени, объявило закупку 42 автобусов вместительностью до 109 человек. Первоначальная стоимость контракта 491 млн. рублей.
Половина автобусов будет поставлена в «ТПАТП №1», а вторая половина пойдет в обособленное подразделение «Автопарк №2» АО «ТПАТП №1». Новые автобусы должны появится на предприятии не позже 25 марта.
Согласно закупочным документам, автобусы должны быть с отечественными двигателями, работающими на топливе класса «Евро-5», а также оснащены кондиционерами и обогревателями. Год выпуска - не раньше 2018 года.
Конструкция салона будет соответствовать нормам для инвалидов на колясках, также должно быть отведено место для размещения не менее одного человека на коляске.
Цвет автобусов будет привычно зеленым. Помимо этого, в наборе к автобусу должны идти два устройства для оплаты транспортными и банковскими картами.
«Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие номер один», владельцем которого является Департамент имущественных отношений администрации города Тюмени, в прошлом году обозначило приобретение сорока двух автобусов. Так, транспортные средства могут вместить около ста девяти человек. Отмечается, что стартовая цена контракта — четыреста девяносто один миллион рублей.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года