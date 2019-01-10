Тысячи тюменцев начали 2019 год с поиска работы

Что же касается возраста соискателей, то здесь преобладают молодые люди в возрасте до 30 лет, на людей старше 50 лет приходится лишь 5,6%. Также в ходе исследования выяснилось, что у большинства соискателей опыт работы превышает шесть лет, при этом высшее образование имеют лишь 6%.