Тысячи тюменцев начали 2019 год с поиска работы

Чаще всего в первые дни 2019 года тюменцы размещали свои резюме в категориях "продажи", "производственная сфера", "строительство и недвижимость". Мужчины искали новую работу в период с 1 по 8 января чаще, чем женщины.
Что же касается возраста соискателей, то здесь преобладают молодые люди в возрасте до 30 лет, на людей старше 50 лет приходится лишь 5,6%. Также в ходе исследования выяснилось, что у большинства соискателей опыт работы превышает шесть лет, при этом высшее образование имеют лишь 6%.
По словам экспертов, в 2019 году легче всего будет найти работу продавцам, менеджерам по продажам, рабочим, а также ИТ-специалистам. Кроме того, в наступившем году будут популярны и смежные сферы деятельности. Популярностью на рынке будут пользоваться и специалисты-«многостаночники».