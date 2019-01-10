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Тысячи тюменцев начали 2019 год с поиска работы

10 января 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
Для семи тысяч тюменцев наступивший год начался с поиска работы, следует из результатов исследования.
Сюжет
Тюмень

Чаще всего в первые дни 2019 года тюменцы размещали свои резюме в категориях "продажи", "производственная сфера", "строительство и недвижимость". Мужчины искали новую работу в период с 1 по 8 января чаще, чем женщины.

Что же касается возраста соискателей, то здесь преобладают молодые люди в возрасте до 30 лет, на людей старше 50 лет приходится лишь 5,6%. Также в ходе исследования выяснилось, что у большинства соискателей опыт работы превышает шесть лет, при этом высшее образование имеют лишь 6%.

По словам экспертов, в 2019 году легче всего будет найти работу продавцам, менеджерам по продажам, рабочим, а также ИТ-специалистам. Кроме того, в наступившем году будут популярны и смежные сферы деятельности. Популярностью на рынке будут пользоваться и специалисты-«многостаночники».

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