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Сбор теплых вещей для нуждающихся организован в Тюмени

10 января 2019, 10:33
Фото: flickr.com
В областной столице организовали сбор теплой одежды и различных товаров для бездомных.
Сюжет
Тюмень

Помимо теплой, необходимы – нижнее белье, майки, носки. Есть потребность и в медикаментах для возможности оказания первой помощи, средства личной гигиены - мыло, полотенца, зубные щетки. Все желающие поучаствовать в акции могут привезти вещи в Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» по адресу проезд Воронинские горки, 182, строение 1 на улицу Коммунистическая, 70, около здания останавливается автобус № 55.

В декабре 2018 года тюменские активисты предложили последовать европейскому опыту и развесить теплую одежду для нуждающихся на улице около пункта выдачи еды на улице Щербакова, 1. Отмечается, что положительный опыт данной инициативы отмечен в благотворительных фондах Турции, Болгарии и Австрии.

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#Новости#Благотворительность#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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