Сбор теплых вещей для нуждающихся организован в Тюмени

Помимо теплой, необходимы – нижнее белье, майки, носки. Есть потребность и в медикаментах для возможности оказания первой помощи, средства личной гигиены - мыло, полотенца, зубные щетки. Все желающие поучаствовать в акции могут привезти вещи в Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» по адресу проезд Воронинские горки, 182, строение 1 на улицу Коммунистическая, 70, около здания останавливается автобус № 55.