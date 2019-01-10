Россия не может производить гражданские самолеты МС-21 и SSJ-100 без США

Организация «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) была включена в санкционный список в США. На данный момент ОАК принимает меры для бесперебойного создания крыла для самолетов МС-21. Производится пошаговая замена некоторых компонентов на российские аналоги. Однако стоит отметить, что все материалы, возможно, заменить не удастся, не смотря на широкие возможности отечественных производителей.
Руководители ОАК заверили, что замена материалов не повлечет конструктивных изменений, но к решению данного вопроса уже подключились специалисты из «Ростеха» и «Росатома».
Первые поставки российского самолета МС-21 должны начаться в июле 2020 году, ранее они были назначены на май 2019 года.
Между тем проблемы испытывают производители российского самолета SSJ-100. Недавно СМИ сообщили, что доля американских запчастей в лайнере достигает 20%. Из-за этого были нарушены сроки производства нескольких десятков самолетов для Ирана. Минфин США не выдал экспортный сертификат на продажу необходимых компонентов.