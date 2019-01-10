Россия не может производить гражданские самолеты МС-21 и SSJ-100 без США

Организация «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) была включена в санкционный список в США. На данный момент ОАК принимает меры для бесперебойного создания крыла для самолетов МС-21. Производится пошаговая замена некоторых компонентов на российские аналоги. Однако стоит отметить, что все материалы, возможно, заменить не удастся, не смотря на широкие возможности отечественных производителей.