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Прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области составляет менее 9 тысяч рублей

10 января 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
Пенсионный Фонд России по Тюменской области назвал сумму прожиточного минимума для неработающего пенсионера в регионе, она составляет 8846 рублей.
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Тюмень

В ПФР пояснили, что в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера вошли суммы пенсий, ежемесячной денежной выплаты, дополнительного материального обеспечения и других мер социальной поддержки установленных законом.

Размер социальной доплаты в Тюменской области составляет 2040 рублей, эти деньги получают почти 47 тысяч пенсионеров региона. На доплату могут рассчитывать лишь неработающие пенсионеры. В случае трудоустройства пенсионер обязан уведомить об этом Пенсионный фонд, чтобы не допустить своими действиями переплат бюджетных средств.

Кроме того, в Пенсионном Фонде рассказали, что в этом году пенсионерам был произведен перерасчет федеральной социальной доплаты к пенсии.

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#Новости#Пенсионеры#Пенсия#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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