Прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области составляет менее 9 тысяч рублей

Размер социальной доплаты в Тюменской области составляет 2040 рублей, эти деньги получают почти 47 тысяч пенсионеров региона. На доплату могут рассчитывать лишь неработающие пенсионеры. В случае трудоустройства пенсионер обязан уведомить об этом Пенсионный фонд, чтобы не допустить своими действиями переплат бюджетных средств.