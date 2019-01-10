Прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области составляет менее 9 тысяч рублей

В ПФР пояснили, что в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера вошли суммы пенсий, ежемесячной денежной выплаты, дополнительного материального обеспечения и других мер социальной поддержки установленных законом.
Размер социальной доплаты в Тюменской области составляет 2040 рублей, эти деньги получают почти 47 тысяч пенсионеров региона. На доплату могут рассчитывать лишь неработающие пенсионеры. В случае трудоустройства пенсионер обязан уведомить об этом Пенсионный фонд, чтобы не допустить своими действиями переплат бюджетных средств.
Кроме того, в Пенсионном Фонде рассказали, что в этом году пенсионерам был произведен перерасчет федеральной социальной доплаты к пенсии.