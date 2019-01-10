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На Ямале сообщают об увольнении чиновников пенсионного возраста

10 января 2019, 13:57
Фото: flickr.com
На Ямале сообщают о массовом увольнении чиновников, достигших пенсионного возраста. По информации URA.RU, подобным образом руководители ведомств освобождают рабочие места.
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Ямал

По данным СМИ, увольнения начались в конце 2018 года. В основном данная тенденция затронула специалистов среднего звена. Крупных чиновников пенсионного возраста никто не просит увольняться. Отмечается, что инициатива может исходить от губернатора ЯНАО.

Между тем в пресс-службе губернатора Ямала отметили, что планируется оптимизация работы ведомств в регионе. Однако сокращения именно пенсионеров никто не планирует. В данном случае «ключевую роль играют профессиональные качества».

В настоящее время на госслужбе в ЯНАО около 2-3% кадров составляют пенсионеры и эта цифра постепенно снижается. Средний возраст чиновников в регионе составляет 43 года.

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#Новости#Чиновники#Ямал#Александр Мязин#Политика
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