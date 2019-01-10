Крупнейшего тюменского авиаперевозчика могут забрать за долги

Источники в банках и авиакомпании сообщили изданию «Ведомости», что долг «Ютэйр» могут конвертировать в акции для реализации проекта по созданию регионального перевозчика. Над проектом работает Сбербанк и ВТБ по поручению президента.
Есть вероятность, что с компанией заключат просто контракт на перевозки. Помимо "Ютэйр" есть и другие претенденты, сообщают собеседники издания.
В банках и авиакомпании не дали конкретных комментариев по этому поводу.
«Нашему городу» стало известно из финансовой отчетности авиакомпании за 3 квартал 2018 года, что «Ютэйр» должна по двум синдицированным кредитам Сбербанка (еще 10 компаний помимо Сбербанка) 38 млрд рублей и еще по одному - 17 млрд рублей.
В конце года авиакомпания на совете директоров приняла отчет за 9 месяцев 2018 года, но по вопросу о бюджете на 2019 год «решение не принималось».
Кроме этого, немного изменился состав совета, было принято решение «Прекратить … полномочия членов Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Ткача Александра Кузьмича и Лысенко Олега Владимировича. Дополнительно к ранее избранным членам Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» утвердить членами Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Виноградова Павла Аркадьевича и Пермякова Павла Владимировича».
Сейчас крупнейшими акционерами Utair является компания «Сургутнефтегаза» «АК-Инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). Флот перевозчика насчитывает 50 магистральных Boeing и 15 региональных ATR-72. В прошлом году компания перевезла 7,9 млн пассажиров. Чистый убыток за 9 месяцев 2018 года составил 2 млрд рублей.