nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Крупнейшего тюменского авиаперевозчика могут забрать за долги

10 января 2019, 07:05
Фото: utair.ru
Сбербанк и ВТБ рассматривают возможность создания нового регионального перевозчика на базе авиакомпании «Ютэйр». У компании только перед Сбербанком долг по кредитам в 30 млрд рублей, что дает основания банку плотно заняться авиаперевозчиком в своих целях.
Сюжет
Тюмень

Источники в банках и авиакомпании сообщили изданию «Ведомости», что долг «Ютэйр» могут конвертировать в акции для реализации проекта по созданию регионального перевозчика. Над проектом работает Сбербанк и ВТБ по поручению президента.

Есть вероятность, что с компанией заключат просто контракт на перевозки. Помимо "Ютэйр" есть и другие претенденты, сообщают собеседники издания.

В банках и авиакомпании не дали конкретных комментариев по этому поводу.

«Нашему городу» стало известно из финансовой отчетности авиакомпании за 3 квартал 2018 года, что «Ютэйр» должна по двум синдицированным кредитам Сбербанка (еще 10 компаний помимо Сбербанка) 38 млрд рублей и еще по одному - 17 млрд рублей.

В конце года авиакомпания на совете директоров приняла отчет за 9 месяцев 2018 года, но по вопросу о бюджете на 2019 год «решение не принималось».

Кроме этого, немного изменился состав совета, было принято решение «Прекратить … полномочия членов Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Ткача Александра Кузьмича и Лысенко Олега Владимировича. Дополнительно к ранее избранным членам Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» утвердить членами Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Виноградова Павла Аркадьевича и Пермякова Павла Владимировича».

Сейчас крупнейшими акционерами Utair является компания «Сургутнефтегаза» «АК-Инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). Флот перевозчика насчитывает 50 магистральных Boeing и 15 региональных ATR-72. В прошлом году компания перевезла 7,9 млн пассажиров. Чистый убыток за 9 месяцев 2018 года составил 2 млрд рублей.

Материалы по теме
Авиакомпания «ЮТэйр» закончила 9 месяцев 2018 года с убыткамиПо отчетности за III квартал расходы «ЮТэйр» растут быстрее доходов
#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Кредиты#Тюменская область#ЮТэйр#Долг#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25