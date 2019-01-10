Из-за морозов 10 января в Тюмени отменены занятия первой смены учеников 1-4 классов

В департаменте образования города Тюмени пояснили, что в связи с низкой температурой воздуха занятия 1-й смены в школах для учеников 1-4 классов отменяются.
В настоящее время в областной столице -22 градуса, которые ощущаются как -27 градусов. В 11 часов утра в Тюмени будет -23 градуса. К 14 часам немного потеплеет, до -20 градусов.
В 17 часов столбики термометров поднимутся до -19 градусов, в это же время начнется небольшой снег. Максимальная скорость ветра сегодня не превысит четырех метров в секунду.