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Из-за морозов 10 января в Тюмени отменены занятия первой смены учеников 1-4 классов

10 января 2019, 04:07
Фото: pixabay.com
Сегодня, 10 января, в Тюмени вновь объявлена актировка в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Сюжет
Тюмень

В департаменте образования города Тюмени пояснили, что в связи с низкой температурой воздуха занятия 1-й смены в школах для учеников 1-4 классов отменяются.

В настоящее время в областной столице -22 градуса, которые ощущаются как -27 градусов. В 11 часов утра в Тюмени будет -23 градуса. К 14 часам немного потеплеет, до -20 градусов.

В 17 часов столбики термометров поднимутся до -19 градусов, в это же время начнется небольшой снег. Максимальная скорость ветра сегодня не превысит четырех метров в секунду.

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