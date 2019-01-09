Тюменцы намерены провести митинг против «мусорной реформы». Не довольны 1 600 человек

Акция протеста связанна с введением новых тарифов на вывоз мусора с 10 января. В текущем году плата за вывоз ТБО вырастет до 5,04 рублей за 1 кв м жилья.
Инициативная группа организовала крупный чат в Viber «Тюмень. Против цен на мусор». В настоящее время его участниками являются 1 600 человек. Люди недовольны новыми тарифами и системой вывоза твёрдых бытовых отходов в городе.
У муниципальных властей есть 3 дня для санкционирования места и даты мероприятия. Организаторам могут предложить другие места для проведения акции. Более того, 10 января состоится встреча с главой Тюмени Кухаруком по вопросу «мусорной реформы».