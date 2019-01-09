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Тюменцы намерены провести митинг против «мусорной реформы». Не довольны 1 600 человек

9 января 2019, 10:07
Фото: flickr.com
Тюменские активисты при поддержке коммунистов передали в мэрию города уведомление о проведении митинга против «мусорной реформы». Дата мероприятия назначена на 20 января на Центральной площади у подножия памятника Ленину в 13.00.
Сюжет
Тюмень

Акция протеста связанна с введением новых тарифов на вывоз мусора с 10 января. В текущем году плата за вывоз ТБО вырастет до 5,04 рублей за 1 кв м жилья.

Инициативная группа организовала крупный чат в Viber «Тюмень. Против цен на мусор». В настоящее время его участниками являются 1 600 человек. Люди недовольны новыми тарифами и системой вывоза твёрдых бытовых отходов в городе.

У муниципальных властей есть 3 дня для санкционирования места и даты мероприятия. Организаторам могут предложить другие места для проведения акции. Более того, 10 января состоится встреча с главой Тюмени Кухаруком по вопросу «мусорной реформы».

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#Новости#Сбор мусора#Митинги#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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