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«Почта России» будет взимать пошлину с посылок из зарубежных магазинов

9 января 2019, 12:00
Фото: flickr.com
С 9 января «Почта России» будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов. Проект является плотным.

Между тем не уточняется, на каких ритейлеров будет распространяться данные правила, но представители организации предполагают, что в скором времени «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка».

Изначально планировалось начать взимать пошлину через «Почту России» в ноябре прошлого года. Организация будет взаимодействовать с Федеральной таможенной службой РФ, куда стекается информация по международным отправлениям.

При этом с 1 января беспошлинный порог для покупок за рубежом составляет 500 евро в течении 1 месяца. Общий вес посылки не должен превышать 31 килограмм. В случае превышения данных показателей необходимо оплатить пошлины в размере 30% сверх лимита стоимости товара, но не меньше 4 евро за 1 кг груза. С 2020 года беспошлинный порог будет снижен до 200 евро за 1 посылку.

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