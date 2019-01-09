«Почта России» будет взимать пошлину с посылок из зарубежных магазинов

Между тем не уточняется, на каких ритейлеров будет распространяться данные правила, но представители организации предполагают, что в скором времени «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка».
Изначально планировалось начать взимать пошлину через «Почту России» в ноябре прошлого года. Организация будет взаимодействовать с Федеральной таможенной службой РФ, куда стекается информация по международным отправлениям.
При этом с 1 января беспошлинный порог для покупок за рубежом составляет 500 евро в течении 1 месяца. Общий вес посылки не должен превышать 31 килограмм. В случае превышения данных показателей необходимо оплатить пошлины в размере 30% сверх лимита стоимости товара, но не меньше 4 евро за 1 кг груза. С 2020 года беспошлинный порог будет снижен до 200 евро за 1 посылку.