"Концептуально неверное решение превратить Мельникайте в автомагистраль"

Причем даже на момент 2014 года проектная организация из Екатеринбурга (они выиграли проект участка от Харьковской до Хабаровской) закладывают показатели, противоречащие действующему генплану Тюмени. В частности, в расчетах пропускной способности улицы Мельникайте и перспективах увеличения автотранспорта, исходя из увеличения численности населения. У них очень сильно завышены цифры и не соответствуют тем, что в генплане. Это концептуальное нарушение накладывает отпечаток на технические решения и остальных объектов. Плюс, каждый этап имеет дополнительные особенности и моменты.