"Концептуально неверное решение превратить Мельникайте в автомагистраль"

- Одним из самых обсуждаемых вопросов последние годы был план реконструкции Мельникайте. Расскажите, что удалось выяснить вашей экспертной группе по этому неоднозначному проекту?
Как известно, мы в июне 2018 года начали проведение общественной экспертизы по проекту реконструкции улицы Мельникайте. Вся реконструкция разбита на несколько объектов и проектов, соответственно. Мы взяли на рассмотрение не все объекты, а часть, конкретно – четыре.
По мере получения всей проектной документации от городской администрации мы подключаемся к работе и готовим экспертное мнение. Члены экспертной группы это 12 человек: ученые, члены общественной палаты Тюмени и региона, дорожники, экологи, есть доктора наук, преподаватели различных вузов.
Первый – от Харьковской до Хабаровской. Далее – строительство развязки улицы Мельникайте с улицей Дружбы. Развязка Мельникайте с улицей 50 лет Октября, и развязка с улицей Республики.
По одному из этих объектов: от Харьковской до Хабаровской мы уже провели экспертизу и подготовили заключение.
- Расскажите об основных проблемах, которые удалось выявить?
Самое главное - это концептуальное замечание, относящееся ко всем участкам, заключается в том, что всеми четырьмя проектами предлагается городскую улицу Мельникайте превратить автомагистраль, причем со скоростным движением, в проекте указано, до 80 км/ч.
Мы считаем, что это в корне неправильно, совершенно противоречит действующему законодательству – мы все это указали в заключении. В частности, например, с 1 января 2019 года принимаются поправки в закон о безопасности дорожного движения, по которым устанавливается приоритет безопасности над скоростью. До сих пор было наоборот.
В заботе о пропускной способности с этой целью разрабатывалась эта концепция Мельникайте. Она, кстати, устаревшая, замечаний много, все техзадания датированы 2014 годом. Они содержат устаревшие сведения и прогнозы.
Причем даже на момент 2014 года проектная организация из Екатеринбурга (они выиграли проект участка от Харьковской до Хабаровской) закладывают показатели, противоречащие действующему генплану Тюмени. В частности, в расчетах пропускной способности улицы Мельникайте и перспективах увеличения автотранспорта, исходя из увеличения численности населения. У них очень сильно завышены цифры и не соответствуют тем, что в генплане. Это концептуальное нарушение накладывает отпечаток на технические решения и остальных объектов. Плюс, каждый этап имеет дополнительные особенности и моменты.
В первом завершенном заключении мы столкнулись с тем, что рядом стоит несколько многоквартирных жилых домов.
Если выполнить проект в представленном виде, в результате расширения проезжей части и увеличения интенсивности движения, шумовая нагрузка будет превышать допустимые нормы. Об этом, кстати, прямо сообщается и в проекте.
Между тем, в Федеральном законе об охране окружающей среды указано, что не могут реализовываться на территории РФ проекты, не соответствующие требованиям и нормам. Получается, в этой части проект изготовлен незаконно. Каким образом в проекте решают эту проблему? В пояснительной записке предлагается компенсировать увеличение шумовой нагрузки заменой существующих окон в жилых домах, которые выходят на Мельникайте, на пластиковые, которые меньше пропускают шум.
Мы считаем, что это неправильно! Получается, люди не смогут открывать окна на улицу, ну это же снижает комфортность проживания. Это ухудшит и проветриваемость помещения, доставит дискомфорт. Ну и второе – в проекте нет материалов согласования с собственниками жилья. Это же нонсенс! Как это может быть? Без меня женили.
И президент, и губернатор говорят, надо согласовывать с людьми. Мы даже дворовую территорию устраиваем, в какой цвет лавочку покрасить и то согласовываем. А здесь, оказывается, люди даже не поставлены в известность, что у них собираются заменить окна. И там еще много есть замечаний.
Кстати, еще на стадии подготовки заключения внесены корректировки в проект. Например, планировалось снести более семисот деревьев, а вырубили на 115 меньше. Как раз благодаря нашему вмешательству.
- Как такое происходит, что экспертиза проводится по готовому проекту?
В первом случае мы одновременно проводили экспертизу с реализацией проекта. По другим трем мы надеемся, что успеем до начала работ. И то, если нам вовремя передадут документы. Видите, мы, общественность, сильно зависим от органов власти.
Надо понимать, что речь идет об общественной экспертизе. Мы ее проводим в рамках федерального закона «Об основах общественного контроля в РФ», этот закон принят совсем недавно. Он позволяет общественности проводить такую экспертизу. Эти четыре объекта не подпадают под федеральный закон о проведении государственной экологической экспертизы, а значит, не подпадают под возможность проведения общественной экологической экспертизы.
Поэтому мы эту экспертизу проводим в рамках федерального закона об основах общественного контроля. Кроме того, инициаторами общественной экспертизы явились не мы, а архитектурное сообщество Тюмени, поэтому наша экспертиза не односторонняя, не направленная только на защиту экологических прав, но и в области градостроительства.
Но! Проводилась государственная экспертиза проектной документации. В рамках проведения нашей общественной экспертизы мы запросили заключение государственной экспертизы проектной документации. Само заключение характеризуется как положительное.
То есть они [органы власти] дают положительную оценку тем техническим решениям, тем противоречиям нормам. Кстати, мы даем оценку и этому положительному заключению.
- Вы согласны с урбанистом Варламовым, что эту автомагистраль рано или поздно придется сносить, переделывать и возвращать городу обычную жизнь?
Не только я, но и все 12 членов экспертной группы. Более того, в заключении своей экспертизы мы даже его цитируем. И пример тому, улица Ленина.
Если посмотреть на концептуальный проект реконструкции улицы Ленина, то вы увидите как раз возврат в прошлое. Улицу капитально ремонтировали лет 15 тому назад. Тогда что сделали? Вырубили более 500 деревьев, расширили проезжую часть, ликвидировали около 10 тыс. кв. м. газонов.
И что теперь собираются сделать? Все вернуть назад: увеличивать площадь газонов, высаживать деревья снова за бюджетный счет. Ярчайший пример, как на протяжении каких-то 20 лет в одном и том же населенном пункте происходят. И в подтверждении доводов этого блогера.
- Какие дальнейшие планы по работе с проектами развязки Мельникайте?
Следующий проект, по мере готовности проектно-сметной документации, как нас заверили в администрации города должен быть готов в конце декабря. В таком случае в начале января мы должны получить материалы. Где-то к концу февраля планируем подготовить заключение экспертизы. В рамках второго этапа, по развязке Мельникайте с улицей Дружбы, мы собираемся провести общественные слушания. И таким образом планируем отработать еще оставшиеся 2 объекта. Если все пойдет по плану, конечное заключение будет примерно в августе 2019 года.