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Хирурги областной больницы провели сложнейшую операцию на единственной почке тюменки

9 января 2019, 09:10
Фото: https://pixabay.com/
В Тюмени врачи ОКБ №2 сохранили жительнице области единственную почку. Врачи обнаружили крупный камень в почке пациентки. Операция длилась около шести часов.
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Тюмень

В декабре в областную клиническую больницу №2 обратилась 63-летняя горожанка. Она жаловалась на боли в животе. Результаты обследования показали, что у нее крупный камень в почке размером с куриное яйцо.

Сложность ситуации заключалась в том, что поражённая почка была удвоенной. Вторую, здоровую, пациентке удалили несколько лет назад из-за серьезного заболевания. При такой аномалии орган имеет вид двух соединенных воедино почек, каждая из которых обладает собственными кровоснабжением и системой оттока мочи. Патология не опасна для здоровья человека, но может стать причиной серьезных заболеваний.

В данном случае из-за большого коралловидного камня нарушился отток мочи, и нижний сегмент почки перестал справляться со своими функциями.

Урологи обратили физиологическую особенность в пользу пациента и удалили только нижний сегмент удвоенной почки, сохранив при этом непоражённую верхнюю часть, чтобы тюменка смогла обходиться без гемодиализа.

Подготовка к сложной операции заняла несколько дней. Впервые в истории окружной больницы операцию провели лапароскопическим методом – через три небольших прокола в брюшной стенке, чтобы избежать большой кровопотери. Операция продолжалась около шести часов.

На вторые сутки пациентка начала активно двигаться, и уже на четвертый день в удовлетворительном состоянии была выписана из стационара. Как показали анализы, оставшаяся часть почки успешно справляется с нагрузкой.

#Новости#Тюменская область#Здравоохранение#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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