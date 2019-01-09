Хирурги областной больницы провели сложнейшую операцию на единственной почке тюменки

Сложность ситуации заключалась в том, что поражённая почка была удвоенной. Вторую, здоровую, пациентке удалили несколько лет назад из-за серьезного заболевания. При такой аномалии орган имеет вид двух соединенных воедино почек, каждая из которых обладает собственными кровоснабжением и системой оттока мочи. Патология не опасна для здоровья человека, но может стать причиной серьезных заболеваний.