Дочь депутата облдумы назначена в департамент культуры Тюменской области

Отметим, что прежний глава департамента Виктор Новакаускас уволился 3 декабря 2018 года. На данный момент он работает в ДНК «Строитель». До ноября 2015 года ведомство возглавляла Юлия Шакурская. Она «отличилась» изъятием из частной коллекции картины «Салехард. Речной порт», которая затем была подарена Якушевым ЯНАО в день инаугурации Кобылкина.