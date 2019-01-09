Дочь депутата облдумы назначена в департамент культуры Тюменской области

Известно, что она более 10 лет работала в управлении делами правительства Тюменской области. Её отец является крупным предпринимателем в Тобольске, которому принадлежит 23% «Тобольскстроймеханизации». Компания занимается строительством, производством бетона и проектированием в Тюмени, Тобольске и Ханты-Мансийске.
Отметим, что прежний глава департамента Виктор Новакаускас уволился 3 декабря 2018 года. На данный момент он работает в ДНК «Строитель». До ноября 2015 года ведомство возглавляла Юлия Шакурская. Она «отличилась» изъятием из частной коллекции картины «Салехард. Речной порт», которая затем была подарена Якушевым ЯНАО в день инаугурации Кобылкина.
На одной из пресс-конференций Александр Моор похвалил Шакурскую, назвав хорошим специалистом.