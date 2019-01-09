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Дочь депутата облдумы назначена в департамент культуры Тюменской области

9 января 2019, 18:05
Фото: Департамент культуры Тюменской области
Назначен новый директор департамента культуры Тюменской области. Им стала Елена Майер – дочь депутата облдумы Владимира Майера.

Известно, что она более 10 лет работала в управлении делами правительства Тюменской области. Её отец является крупным предпринимателем в Тобольске, которому принадлежит 23% «Тобольскстроймеханизации». Компания занимается строительством, производством бетона и проектированием в Тюмени, Тобольске и Ханты-Мансийске.

Отметим, что прежний глава департамента Виктор Новакаускас уволился 3 декабря 2018 года. На данный момент он работает в ДНК «Строитель». До ноября 2015 года ведомство возглавляла Юлия Шакурская. Она «отличилась» изъятием из частной коллекции картины «Салехард. Речной порт», которая затем была подарена Якушевым ЯНАО в день инаугурации Кобылкина.

На одной из пресс-конференций Александр Моор похвалил Шакурскую, назвав хорошим специалистом.

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#Новости#Назначения#Тюменская область#Александр Мязин#Политика
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