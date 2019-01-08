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В Тюменской области создадут самую большую картину на льду

8 января 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
В понедельник, 14 января, в Ишиме приступят к созданию самой большой картины на льду в Тюменской области.

Цель создания арт-объекта, по словам одного из организаторов, массовое участие ишимцев в ледовой раскраске. Мероприятие будет посвящено 185-летию сказки автора-земляка Петра Ершова "Конек-Горбунок".

Ожидается, что участие в флешмобе примут порядка ста человек. При этом создавать картину будут профессиональные художники, остальные же смогут показать свои творческие способности в раскрашивании горок.

Мероприятие завершится облетом раскраски на квадрокоптере, с помощью которого можно будет увидеть картину целиком.

#Новости#Тюменская область#Ишим#Наиль Каримов#Общество
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