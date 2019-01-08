В Тюменской области создадут самую большую картину на льду

Цель создания арт-объекта, по словам одного из организаторов, массовое участие ишимцев в ледовой раскраске. Мероприятие будет посвящено 185-летию сказки автора-земляка Петра Ершова "Конек-Горбунок".
Ожидается, что участие в флешмобе примут порядка ста человек. При этом создавать картину будут профессиональные художники, остальные же смогут показать свои творческие способности в раскрашивании горок.
Мероприятие завершится облетом раскраски на квадрокоптере, с помощью которого можно будет увидеть картину целиком.