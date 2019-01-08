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Участь запертого в лифте «надземника» напротив Дербышей незавидна

8 января 2019, 15:23
Фото: "Наш город"
Из полутора десятков надземных переходов Тюмени, протестированных на доступность для инвалидов, отвечающих всем требованиям, оказался только один - на улице Широтной. В этом убедились корреспондент "Нашего города" вместе с тюменским "ревизорро" Андреем Романовым.
Сюжет
Тюмень

После прогулки по Тюмени и окрестностям гражданского активиста, члена реготделения партии "Народ против коррупции" Андрея Романова, инвалида II группы, и корреспондента "Нашего города" выяснилось, что даже оборудованные подъемными механизмами переходы не работают. Единственный «надземник», построенный напротив д. Дербыши, оказался с работающим лифтом, но здесь другое препятствие - давно не убранные сугробы снега. Само подъемное устройство работает медленно. Чтобы вызвать его на первый этаж, приходится постоянно удерживать кнопку на протяжении полутора минут. Войдя в лифт, нужно поднять, а потом закрыть шлагбаум, представляющий из себя металлическую трубу.

Трубу нужно держать, так как не фиксируется в верхнем положении и все время норовит упасть на голову. Андрею Романову с одной подвижной рукой делать это практически невозможно. Свет в кабине отсутствует, хотя на стене установлена лампа. Подниматься приходится в кромешной тьме, а если лифт вдруг заклинит?

На Тобольском тракте, все «надземники», начиная с поселка Яр, даже при формальном наличии подъемников, не функционируют. Таких, оборудованных «декоративными» лифтами – два. На остальных они просто отсутствуют. И путь маломобильным гражданам через Тобольский тракт полностью отрезан.

Гражданский активист готовит письмо в областную прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. Андрей Романов сообщил "Нашему городу", что главная цель его инспекций - не наказать виновных, а сделать все пешеходные переходы доступными для людей с ограниченными возможностями.

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#Новости#Пешеходный переход#Тюменская область#Андрей Романов#Надземный пешеходный переход#Безопасность#Тюмень#Вадим Квасюк#Общество
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