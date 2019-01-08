Участь запертого в лифте «надземника» напротив Дербышей незавидна

После прогулки по Тюмени и окрестностям гражданского активиста, члена реготделения партии "Народ против коррупции" Андрея Романова, инвалида II группы, и корреспондента "Нашего города" выяснилось, что даже оборудованные подъемными механизмами переходы не работают. Единственный «надземник», построенный напротив д. Дербыши, оказался с работающим лифтом, но здесь другое препятствие - давно не убранные сугробы снега. Само подъемное устройство работает медленно. Чтобы вызвать его на первый этаж, приходится постоянно удерживать кнопку на протяжении полутора минут. Войдя в лифт, нужно поднять, а потом закрыть шлагбаум, представляющий из себя металлическую трубу.