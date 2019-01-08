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Россия резко ухудшила показатели в мировом «Индексе процветания» за 2018 год

8 января 2019, 11:06
Фото: flickr.com
Эксперты отмечают, что за последние 3 года позиции России ухудшились по основных экономическим и социальным параметрам «Индекса процветания».

Каждый год британский аналитический центр The Legatum Institute публикует рейтинг стран мира по уровню жизни населения и развитию страны. В 2018 году РФ ухудшила свои позиции и на данный момент находится в конце первой сотни из 149 стран. Лучшие показатели зафиксированы в скандинавских странах.

Индекс учитывает 9 основных показателей и все они показали снижение: экономика (экономический рост и эффективность финансового сектора) – Россия с 2015 года ухудшила свои позиции переместившись с 55 на 63 место.

- Свобода и господдержка предприятий с 42 на 60 место.

- Государственное управление и развитие законодательства показало самое значительное снижение до 124 места. По этому показателю наша страна может конкурировать только с африканскими странами.

- Здравоохранение и медицина - падение с 42 на 90 место.

Сравнительно хорошие результаты показывает только образование, где РФ занимает 22 место, однако десятилетия назад страна была одной из лучших по этому показателю и конкурировала с самыми развитыми государствами в мире.

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#Новости#Рейтинги#Россия#Александр Мязин#В мире
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