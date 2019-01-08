Россия резко ухудшила показатели в мировом «Индексе процветания» за 2018 год

Каждый год британский аналитический центр The Legatum Institute публикует рейтинг стран мира по уровню жизни населения и развитию страны. В 2018 году РФ ухудшила свои позиции и на данный момент находится в конце первой сотни из 149 стран. Лучшие показатели зафиксированы в скандинавских странах.
Индекс учитывает 9 основных показателей и все они показали снижение: экономика (экономический рост и эффективность финансового сектора) – Россия с 2015 года ухудшила свои позиции переместившись с 55 на 63 место.
- Свобода и господдержка предприятий с 42 на 60 место.
- Государственное управление и развитие законодательства показало самое значительное снижение до 124 места. По этому показателю наша страна может конкурировать только с африканскими странами.
- Здравоохранение и медицина - падение с 42 на 90 место.
Сравнительно хорошие результаты показывает только образование, где РФ занимает 22 место, однако десятилетия назад страна была одной из лучших по этому показателю и конкурировала с самыми развитыми государствами в мире.