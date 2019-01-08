Россия резко ухудшила показатели в мировом «Индексе процветания» за 2018 год

Каждый год британский аналитический центр The Legatum Institute публикует рейтинг стран мира по уровню жизни населения и развитию страны. В 2018 году РФ ухудшила свои позиции и на данный момент находится в конце первой сотни из 149 стран. Лучшие показатели зафиксированы в скандинавских странах.