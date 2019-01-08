Долгие праздники и отпуск могут увеличить шансы на развод

О своих наблюдения жизни семей в Германии написала блогерша российского происхождения. По её словам, в этой стране увеличивается количество разводов в праздники. Бытует мнение, что отношения в некоторых семьях держатся из-за минимального общения в парах, но в праздники появляется больше свободного времени дома, которое приводит к разводам. Более того, во время праздников в Германии стали появляться объявления «медиаторов по разводам».