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Долгие праздники и отпуск могут увеличить шансы на развод

8 января 2019, 12:00
Фото: flickr.com
Семейные отношения в РФ могут пройти проверку на прочность в период долгих новогодних праздников. Специалисты отмечают, что неприятные ситуации возникают из-за чрезмерного употребления алкоголя и напряжения в общении.

О своих наблюдения жизни семей в Германии написала блогерша российского происхождения. По её словам, в этой стране увеличивается количество разводов в праздники. Бытует мнение, что отношения в некоторых семьях держатся из-за минимального общения в парах, но в праздники появляется больше свободного времени дома, которое приводит к разводам. Более того, во время праздников в Германии стали появляться объявления «медиаторов по разводам».

В РФ статистика разводов по месяцам не такая как в европейских странах. Пик расставаний приходится на март-апрель или октябрь в зависимости от года.

Между тем отмечается, что большое количество разводов приходится на время после праздников и летнего отпуска. Отмечается, что для удачных праздничных дней не стоит напрягать друг друга чрезмерным общением.

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#Новости#Мир#Разводы#Россия#Александр Мязин#Общество
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