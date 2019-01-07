В тюменском батутном парке погибла девушка

По словам сестры погибшей, они вместе с родителями пришли в ТРЦ, чтобы отдохнуть. Родители пошли в кинотеатр, а сестры решили провести время, прыгая на батутах. Сначала все шло хорошо, однако в какой-то момент погибшая сделала несколько сальто подряд, после одного из которых упала и не смогла дышать.