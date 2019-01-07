В тюменском батутном парке погибла девушка

По словам сестры погибшей, они вместе с родителями пришли в ТРЦ, чтобы отдохнуть. Родители пошли в кинотеатр, а сестры решили провести время, прыгая на батутах. Сначала все шло хорошо, однако в какой-то момент погибшая сделала несколько сальто подряд, после одного из которых упала и не смогла дышать.
Сестра погибшей и очевидцы подошли к инструктору и попросили вызвать на место медиков, однако в ТРЦ их не оказалось. Родственники девушки вызвали скорую, которая прибыла через несколько минут.
Медики боролись за жизнь девушки в течение часа, однако спасти пострадавшую им так и не удалось. По мнению сестры погибшей, если бы в батутном центре дежурили бы медики, девушку можно было бы спасти.
Руководитель Управляющей Компании «Сити Молл» Сергей Гусев сообщил "Нашему городу", что законодательно торговые центры не обязывают содержать врача и медпункт. Он добавил, что ни в одном тюменском ТЦ нет нанятых докторов. По словам руководителя, даже наличие терапевта не спасло бы девушку, потому что ей помогала бригада реаниматологов со специальным оборудованием, которого не бывает в медпунктах.
По словам Гусева, арендатор и владелец "Атмосферы" на днях возвращается в Тюмень, тогда начнется разбирательство, а также расследование.