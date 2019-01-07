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Тюменцам рассказали, как укрепить свои семьи

7 января 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
Тюменский психолог, главный специалист по работе с молодежью центра «Дзержинец» Галина Прокопенко рассказала о том, как укрепить семьи и потушить разгорающийся конфликт.
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Тюмень

По словам специалиста, члены семьи никогда не должны сравнить своих близких с другими людьми. Кроме того, если между вами и вашим ребенком произошла ссора или какой-то конфликт, то инициатива по примирению всегда должна идти от взрослых. Также всегда необходимо помнить, что вы семья, а значит должны ценить отношения и прощать друг друга, а не акцентировать внимание на неудачах.

Если между вами и вашей супругой\супругом назревает скандал, то он не должен проходить на глазах детей, а лучше всего в таких ситуациях, по мнению тюменского психолога Галины Прокопенко, подавить гнев, перенести разговор, чтобы успеть остыть, вспомнить о внутреннем мире близкого человека, а не о внешнем проявлении чувств.

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#Новости#Семья#Тюменская область#Психология#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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