Тюменцам рассказали, как укрепить свои семьи

По словам специалиста, члены семьи никогда не должны сравнить своих близких с другими людьми. Кроме того, если между вами и вашим ребенком произошла ссора или какой-то конфликт, то инициатива по примирению всегда должна идти от взрослых. Также всегда необходимо помнить, что вы семья, а значит должны ценить отношения и прощать друг друга, а не акцентировать внимание на неудачах.