Тюмень сто лет назад и сейчас. Что изменилось?

Мы обратились к работам историка Анатолия Кононенко. И сравнили жизнь в Тюмени сто лет назад и сегодня. Тогда Россия переживала не лучшее время.
Но для начала представим, как тюменцы жили «при царе». И жизнь рядового горожанина с трудом можно было назвать счастливой. Состояние тюменских улиц несравнимо с сегодняшними. Современники описывали улицы города: «Мостовые худы и разбиты, обувь рвется».
«Безобразное состояние городских тротуаров, но очевидно, господа домовладельцы не хотят обратить на это внимание. Настолько сгнили и поломались, что ходить по ним без риска нет никакой возможности».
Спальные районы современной Тюмени вряд ли бы сравнились с трущобами, которые окружали город в начале 20 века.
На пересечении современных улиц 50 лет Октября и Горького находился Табор. Там били скотину. На выезде из города в районе современной остановки «Станкостроительный завод» сразу после железной дороги на станцию Тура находилось кузнечное предместье, где, поднимая лошадей на самодельных станках, кузнецы подковывали животных и ремонтировали телеги. Слева и справа от кузнечного предместья находились Сараи – скопище лачуг и землянок, из щелей которых выползали по ночам разбойники и забулдыги.
В Тюмени было много молодых людей, которые бесцельно шатались по городу в поисках выпивки и развлечений. Они часто задевали прохожих, флиртовали с дамами. В местной печати такие люди получили прозвище «парижанин».
В «трущобной» пивной Евдокимова в ночь на 20 августа 1901 г. известный «парижанин» Дмитрий Хворостов устроил поножовщину, и был сам убит. заметка тюменской газеты 1901 года
Примечательно, что страницы тюменских газет тех лет пестрили рекламой. Под нее отдавались даже первые полосы ряда ежедневных изданий.
В начале ХХ века в городе было около 7500 строений: два мужских средне специальных заведений (реальное и коммерческое), женская гимназия, два городских и одиннадцать начальных училищ. Кроме этого шесть библиотек и музей, собранный И.Я. Словцовым.
В «бойком торгово-промышленном городе» располагались театр им. А.И. Текутьева, клуб Приказчиков, Народный дом, кинотеатр «Вольдемар», бывший «Прогресс», кинотеатр «Модерн», кинотеатр «Рояль – Био», кинотеатр «Палас», летний цирк и ипподром.
В 1913 году в Тюмени, не считая пивных залов с горячей пищей, располагались 115 обыкновенных пивных лавок с распивочной и выносной торговлей. В этом плане интересна позиция одного из депутатов (гласных) Тюменской городской Думы, потомственного дворянина П.И. Кремлева:
«Трактирный промысел - рассадник хулиганства и других пороков. Существование таких трактиров-гостиниц уже известно на всю Губернию своим предназначением, вывески, которые ошибочно гласят «для приезжающих», недопустимы в центре города, и место им на Новой улице. Дума в погоне за пополнением своего бюджета, забыв свою последовательность и долг перед обществом, сознательно и открыто дала карт-бланш трактирам с их нагим безобразием. Трактирный сбор составляет 9 тыс. рублей. Трактир «Метрополь» на Базарной площади за два месяца продал 2000 ведер водки. Приезжие в «Метрополе» и «Москве» не останавливаются, у них другое предназначение».
Не смотря на явные различия, можно отметить и схожие тенденции, так до 1914 года в Тюмени появилось кирпичных и каменных строений гораздо больше, чем за все предыдущие годы. Точно так же в начале 21 века в городе началась массовая застройка, причем это делалось без какого-либо плана, в отличии от царской России.
Как и раньше депутаты любят давать комментарии прессе. А что в начале 20 века в Тюмени представляла городская Дума?
Она избиралась на четыре года. Гласные (депутаты) Думы выбирали городского голову, его заместителя и членов городской управы. Основной задачей Думы было городское благоустройство, организация здравоохранения, народного образования, улучшение правопорядка.
На выборах существовал имущественный ценз. Это означало, что имущество выборщиков не должно стоить меньше 1 тыс. рублей. Считалось, что это позволяло привлечь к городским делам «более надежный и лучший элемент» и отстранить от участия в выборах малосостоятельную часть горожан. А «лучших» людей Тюмени всегда беспокоило, кто и как будет распоряжаться городской казной. Впрочем, за сто лет ничего не изменилось.
А вот реформа 1892 поставила городских депутатов в сильную зависимость от Губернаторской администрации. Она была в праве назначать должностных лиц, и даже гласных.
Современники так писали о городской думе: «В Тюмени выборы в городскую думу в соответствии с новым Городовым положением проводились в 1872 году. Избирательное право получили более двух тысяч человек, или около 16% городских обывателей…на выборы явился всего 301 человек, или 15% от общего числа избирателей. Возникает вопрос: а нужно ли тюменским обывателям более широкое избирательное право?».
Аналогичными вопросами задается и современный председатель гордумы Евгений Заболотный, любящий цитировать классиков. Он не дал слова современным общественникам, впрочем, сто лет назад была аналогичная ситуация, тогда общественных организаций было в разы больше.
На 1913 год в Тюмени были зарегистрированы 18 общественных структур. Например, общество вспомоществования ученикам реального училища (1902 г.), общество вспомоществования ученицам женской гимназии (1897 г.), общество поддержки бедных учеников коммерческого училища Колокольниковых, общество взаимного от огня страхования движимых и недвижимых имуществ (в нем состояло 717 членов), общество поощрения коннозаводства (14 почетных членов, 48 действительных), общество приказчиков, попечительское о тюрьмах общество, общество правильной охоты, общество борьбы с детской смертностью, общество попечительства о народной трезвости, городской ночлежный дом и другие.
В таком состоянии Тюмень встретила революцию 1917 года. События февраля в городе не вызывали особых опасностей для государственных устоев самодержавной России.
Еще летом 1916 года исправник Тюменского уезда Н.Е. Скатов докладывал губернатору, что ни в Тюмени, ни в уезде политических партий не существует. «Однако многие отдельные лица и группы определенно принадлежали противоправительственному лагерю».
Известие о свержении самодержавия дошло до Тюмени вечером 1 марта 1917 года. И городская Дума, посовещавшись с военными городского гарнизона, приняла смену власти и признала новое Временное правительство.
2 марта был сформирован Временный исполнительный комитет, в который вошли представители городской Думы, общественных организаций, рабочих, различных обществ, духовенства, а также военнослужащих местного гарнизона от нижних чинов и офицерского состава отдельно.
Началось строительство партийных блоков и сильнейшая политическая борьба.
О политической борьбе среди партий в Тюмени в 1917 году можно говорить много. Вместо этого предлагаем стихотворение современника, которое красочно описывало партии и их цели.
Итог нам всем известен: в октябре Большевики организовали переворот и свергли Временное правительство.
В Тюмени известие о большевистской революции в Петрограде было получено 27 октября 1917 года. Городская Дума и представители партийных и общественных организаций на совместном заседании большевистское выступление оценили как «ошибочное, вредное и губительное для революции».
А конец октября – начало ноября 1917 года в Тюмени отметился резким ухудшением уровня жизни горожан.
Железнодорожный транспорт почти перестал функционировать. Экономические связи были разорваны. Начиная с 3 ноября в Тюмени начались массовые волнения, погромы, ограбления продовольственных комитетов, солдатские демонстрации. Толпы женщин и солдат осаждали продовольственные лавки, вскрывали склады, угрожали расправой членам городской управы.
Не малую роль здесь сыграли солдаты, которые были полностью дезорганизованы, моральный облик их упал, дисциплины не было никакой.
Страх перед командирами исчез, моральные ориентиры были потеряны, и толпы деморализованных солдат творили суд и расправу, грабили и мародерствовали, играли в карты и распивали алкогольные напитки.
К началу 1918 года население Тюмени было разочаровано революцией. Местные лидеры устали от ожидания установления новой власти и порядка, народ – от ухудшения материального положения, интеллигенция и культурный бомонд – от страха перед разгулявшимся народом.
Так наступало смутное время Гражданской войны.