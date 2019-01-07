Тюмень сто лет назад и сейчас. Что изменилось?

«Трактирный промысел - рассадник хулиганства и других пороков. Существование таких трактиров-гостиниц уже известно на всю Губернию своим предназначением, вывески, которые ошибочно гласят «для приезжающих», недопустимы в центре города, и место им на Новой улице. Дума в погоне за пополнением своего бюджета, забыв свою последовательность и долг перед обществом, сознательно и открыто дала карт-бланш трактирам с их нагим безобразием. Трактирный сбор составляет 9 тыс. рублей. Трактир «Метрополь» на Базарной площади за два месяца продал 2000 ведер водки. Приезжие в «Метрополе» и «Москве» не останавливаются, у них другое предназначение».