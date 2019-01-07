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Российский рубль продолжает рост 7 января. Нефть дорожает на 1,9%

7 января 2019, 12:00
Фото: flickr.com
В понедельник 7 января на финансовых рынках отмечается рост стоимости нефти марки Brent на 1,9% и рост курса рубля к доллару до 67,30.

Российский рынок акций растёт на положительных данных увеличения стоимости сырья. Около 1,5% прибавляют акции энергетических компаний, почти на 2% вырос финансовый сектор. На 3% увеличилась стоимость акций «Яндекса».

На Европейских рынках отмечается рост розничных продаж в Германии на 1,4%. При этом средний рост розницы в ЕС составил 1,1% в конце 2018 года.

На биржах в Азии отмечен рост основных котировок, при этом меньше всего вырос Шанхайский индекс на 0,6%.

Между тем ряд экспертов сократили прогнозы по росту цен на нефть. Банк Societe Generale ожидает, что в 2019 году средняя стоимость «чёрного золота» составит 57,25 долларов за баррель марки Brent. До этого экономисты прогнозировали 64,70 $.

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#Новости#Курс валюты#Нефть и газ#Александр Мязин#Экономика
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