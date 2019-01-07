Российский рубль продолжает рост 7 января. Нефть дорожает на 1,9%

Между тем ряд экспертов сократили прогнозы по росту цен на нефть. Банк Societe Generale ожидает, что в 2019 году средняя стоимость «чёрного золота» составит 57,25 долларов за баррель марки Brent. До этого экономисты прогнозировали 64,70 $.