Российский рубль продолжает рост 7 января. Нефть дорожает на 1,9%

Российский рынок акций растёт на положительных данных увеличения стоимости сырья. Около 1,5% прибавляют акции энергетических компаний, почти на 2% вырос финансовый сектор. На 3% увеличилась стоимость акций «Яндекса».
На Европейских рынках отмечается рост розничных продаж в Германии на 1,4%. При этом средний рост розницы в ЕС составил 1,1% в конце 2018 года.
На биржах в Азии отмечен рост основных котировок, при этом меньше всего вырос Шанхайский индекс на 0,6%.
Между тем ряд экспертов сократили прогнозы по росту цен на нефть. Банк Societe Generale ожидает, что в 2019 году средняя стоимость «чёрного золота» составит 57,25 долларов за баррель марки Brent. До этого экономисты прогнозировали 64,70 $.