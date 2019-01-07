Большинство тюменцев имеют хронические заболевания

Диспансеризация позволила выявить, что большинство тюменцев (почти 58% из обследованных) имеют уже сформированные хронические заболевания, требующие диспансерного наблюдения.
Лидирующие позиции среди выявленных заболеваний занимают болезни системы кровообращения, эндокринной системы, мочеполовой системы, органов пищеварения. Кроме того, медики зарегистрировали факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний у некоторых из обследованных.
Самыми распространенными из них являются: нерациональное питание, высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск, дислипидемия и повышенный уровень артериального давления, избыточная масса тела.
Диспансеризация населения является гарантированной услугой в рамках обязательного медицинского страхования, она проводится с 2013 года.