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В Тюмени открылась благотворительная гончарная мастерская

6 января 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
Благотворительная гончарная мастерская для детей-сирот и семей попавших в трудную жизненную ситуацию открылась в областной столице.
Сюжет
Тюмень

По словам руководителя общественной организации, детей в ней обучают не только гончарному мастерству, также проходят занятия по керамике, уроки позволяющие развить в себе творческие способности художника.

Изделие, прежде чем оно будет готово, сначала нужно создать, размять глину, высушить, замыть, обжечь и расписать. Благодаря непростому процессу ребенок учиться терпению и усидчивости.

Также творческие способности помогает развить необходимость росписи, подобную работу можно сравнить с работой художника, рассказала руководитель общественной организации Юлия Тараканова.

Она также добавила, что свои творения ребята могут реализовать на ярмарке, она проходит раз в год, а вырученные средства идут на организацию досуга ребят.

#Новости#Тюменская область#Благотворительность#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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