В Тюмени открылась благотворительная гончарная мастерская

По словам руководителя общественной организации, детей в ней обучают не только гончарному мастерству, также проходят занятия по керамике, уроки позволяющие развить в себе творческие способности художника.
Изделие, прежде чем оно будет готово, сначала нужно создать, размять глину, высушить, замыть, обжечь и расписать. Благодаря непростому процессу ребенок учиться терпению и усидчивости.
Также творческие способности помогает развить необходимость росписи, подобную работу можно сравнить с работой художника, рассказала руководитель общественной организации Юлия Тараканова.
Она также добавила, что свои творения ребята могут реализовать на ярмарке, она проходит раз в год, а вырученные средства идут на организацию досуга ребят.