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Мусорный коллапс настигает Москву, Тюмень, Ямал и всю Россию

6 января 2019, 11:42
Фото: ecoteo.ru
С 31 декабря 2018 года в соцсетях различных городов страны постоянно появляются сообщения о переполненных контейнерах с мусором. Горы твердых бытовых отходов (ТБО) растут и в Москве и в Тюмени, и во Владивостоке.
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Ямал

Журналисты «Новых известий» полагают, что происходящее является очередным доказательством грандиозного пшика мусорной реформы в РФ. Например в Туле должна была начать работы организация Игоря Чайки «Хартия», но мусор не вывозится. Жители заявляют, что при управляющей компании отходы убирали почти ежедневно.

В некоторых подмосковных городах потребовалась помощь спасательных отрядов для вывоза ТБО.

Жители домов жалуются в управляющие компании, но те в свою очередь перенаправляют людей в ресурсноснабжающую организацию.

Между тем глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов еще пару месяцев назад предупреждал, что в 19 субъектах России рискуют столкнуться с мусорным коллапсом. При этом полностью перешли на новую систему вывоза отходов только 12

Осенью 2018 года закончился 4 год подготовки мусорной реформы, однако улучшение ситуации не наблюдается.

В Тюмени возникают проблемы с вывозом крупногабаритного мусора. Более того, со 2 января горожан призывают на митинг против повышения цен на вывоз мусора до 5,04 рублей за 1 кв м.

Кстати, по данным «Новых известий» в ЯНАО против задранных цен бунтовали даже олени – известен их массовый забег к полюсу с антимусорными плакатами на рогах.

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#Новости#Полигон ТБО#Ямал#Москва#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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