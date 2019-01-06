Мусорный коллапс настигает Москву, Тюмень, Ямал и всю Россию

Между тем глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов еще пару месяцев назад предупреждал, что в 19 субъектах России рискуют столкнуться с мусорным коллапсом. При этом полностью перешли на новую систему вывоза отходов только 12