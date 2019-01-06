Мусорный коллапс настигает Москву, Тюмень, Ямал и всю Россию

Журналисты «Новых известий» полагают, что происходящее является очередным доказательством грандиозного пшика мусорной реформы в РФ. Например в Туле должна была начать работы организация Игоря Чайки «Хартия», но мусор не вывозится. Жители заявляют, что при управляющей компании отходы убирали почти ежедневно.
В некоторых подмосковных городах потребовалась помощь спасательных отрядов для вывоза ТБО.
Жители домов жалуются в управляющие компании, но те в свою очередь перенаправляют людей в ресурсноснабжающую организацию.
Между тем глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов еще пару месяцев назад предупреждал, что в 19 субъектах России рискуют столкнуться с мусорным коллапсом. При этом полностью перешли на новую систему вывоза отходов только 12
Осенью 2018 года закончился 4 год подготовки мусорной реформы, однако улучшение ситуации не наблюдается.
В Тюмени возникают проблемы с вывозом крупногабаритного мусора. Более того, со 2 января горожан призывают на митинг против повышения цен на вывоз мусора до 5,04 рублей за 1 кв м.
Кстати, по данным «Новых известий» в ЯНАО против задранных цен бунтовали даже олени – известен их массовый забег к полюсу с антимусорными плакатами на рогах.