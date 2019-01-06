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Ишимская кондитерская фабрика построит новую линию на 10 000 кв м

6 января 2019, 10:51
Фото: flickr.com
В Ишиме кондитерская фабрика «Слада» решила увеличить производственные площади. В этом месяце начнется монтаж производственной линии на 10 000 кв м. Это позволит создать многопрофильное производство кондитерских изделий и увеличить количество рабочих мест.

На данный момент строители ведут отделочные работы. В цехе по производству конфет монтируют стены и крышу здания. Меняются инженерные коммуникации и система теплоснабжения.

На данный момент предприятие выпускает 1 500 тонн различных изделий в месяц. Новая линия должна увеличить ассортимент и общую выработку завода. При этом в ближайшее время на заводе будет увеличено количество рабочих мест до 500, всего задействованы 45 000 квадратных метров производственных площадей Ишимского машиностроительного завода. Предприятие принадлежит екатеринбургской компании.

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#Новости#Производство#Ишим#Александр Мязин#Экономика
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