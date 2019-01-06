Ишимская кондитерская фабрика построит новую линию на 10 000 кв м

На данный момент предприятие выпускает 1 500 тонн различных изделий в месяц. Новая линия должна увеличить ассортимент и общую выработку завода. При этом в ближайшее время на заводе будет увеличено количество рабочих мест до 500, всего задействованы 45 000 квадратных метров производственных площадей Ишимского машиностроительного завода. Предприятие принадлежит екатеринбургской компании.