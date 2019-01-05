Ультразвуковой скальпель помогает хирургам оперировать детей в ОКБ №2

В декабре 2018 года тюменские хирурги побывали на VIII Международной школе по детской нейрохирургии. Одной из тем мероприятия было лечение водянки головного мозга у детей и новорожденных. Лекции провели российские нейрохирурги и эксперты из 4 стран мира.
После теоретической части врачи прошло отработку практических навыков на муляжах в НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
По словам тюменских специалистов, ежегодно около 50 пациентов поступает в ОКБ №2 с диагнозом гидроцефалии. Большинство из них дети. Для безопасного и эффективного лечения необходимы технологии, которые менее травматичны при операции. Хирургическое вмешательство – единственный эффективный метод лечения.