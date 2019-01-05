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Ультразвуковой скальпель помогает хирургам оперировать детей в ОКБ №2

5 января 2019, 10:18
Фото: pixabay.com
Ультразвуковой скальпель становится инструментом для нейрохирургов ОКБ №2 для пациентов с гидроцефалией. По словам врачей, он способен снизить кровопотери до минимума.
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Тюмень

В декабре 2018 года тюменские хирурги побывали на VIII Международной школе по детской нейрохирургии. Одной из тем мероприятия было лечение водянки головного мозга у детей и новорожденных. Лекции провели российские нейрохирурги и эксперты из 4 стран мира.

После теоретической части врачи прошло отработку практических навыков на муляжах в НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

По словам тюменских специалистов, ежегодно около 50 пациентов поступает в ОКБ №2 с диагнозом гидроцефалии. Большинство из них дети. Для безопасного и эффективного лечения необходимы технологии, которые менее травматичны при операции. Хирургическое вмешательство – единственный эффективный метод лечения.

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#Новости#Хирургия#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Технологии
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