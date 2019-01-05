Ультразвуковой скальпель помогает хирургам оперировать детей в ОКБ №2

В декабре 2018 года тюменские хирурги побывали на VIII Международной школе по детской нейрохирургии. Одной из тем мероприятия было лечение водянки головного мозга у детей и новорожденных. Лекции провели российские нейрохирурги и эксперты из 4 стран мира.