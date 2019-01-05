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Рост зарплат в 2019 году планирует 20% работодателей. Еще 24% думают над этим

5 января 2019, 11:18
Фото: flickr.com
Каждый пятый работодатель планирует повышение оклада своим работникам в новом году. Такие данные приводят СМИ и портал Rabota.ru.

В ходе проведенного опроса около 20% работодателей рассматривают вопрос роста зарплаты. Больше всего оклады могут вырасти в сферах услуг, торговли, ИТ-технологиях и наукоёмких производствах, строительства. Еще 24% респондентов затруднились с ответом, 56% участников заявили, что не станут повышать зарплаты.

Между тем соцпакеты и премии большинство компаний планируют сократить. Работодатели отмечают, что в РФ сложилась неблагоприятная экономическая ситуация.

В октябре 2018 года министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил о серьёзном росте оплаты труда в РФ, однако в конце 2018 года Алексей Кудрин сообщил, что реальный рост зарплат составил десятые доли процента, которые можно сравнить со статистической погрешностью.

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#Новости#Зарплата#Россия#Александр Мязин#Экономика
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