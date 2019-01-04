На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск за 2 дня произошло 3 ДТП.

На 188 км федеральной дороги в Тобольском районе столкнулись Nissan и BYD. По предварительным данным автомобиль Nissan совершал манёвр обгона в нарушение ПДД и столкнулся с китайским автомобилем на встречной полосе. После удара одну из машин отбросило в кювет – пострадало двое пассажиров BYD, их жизнь вне опасности.