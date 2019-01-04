nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск за 2 дня произошло 3 ДТП.

4 января 2019, 10:34
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
Автоинспекторы отмечают, что за 2 дня праздников на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошло 3 аварии.

На 188 км федеральной дороги в Тобольском районе столкнулись Nissan и BYD. По предварительным данным автомобиль Nissan совершал манёвр обгона в нарушение ПДД и столкнулся с китайским автомобилем на встречной полосе. После удара одну из машин отбросило в кювет – пострадало двое пассажиров BYD, их жизнь вне опасности.

Ранним утром 4 января трассе Тюмень – Ханты-Мансийск на 241 км в кювет съехал BMW 520. Как оказалось водитель машины был сильно пьян, алкотестер показал 0,71 мг алкоголя на литр воздуха. Автолюбителю грозит крупный штраф и лишения водительского удостоверения.

Примерно в это же время на 373 км трассы Toyota Corolla врезалась в опору освещения. Водитель машины не смог справится с управлением на заснеженной трассе.

Материалы по теме
В метель в Тюмени произошло массовое ДТП, пострадали два человека 
#Новости#ДТП#Тюменская область#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25