На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск за 2 дня произошло 3 ДТП.

На 188 км федеральной дороги в Тобольском районе столкнулись Nissan и BYD. По предварительным данным автомобиль Nissan совершал манёвр обгона в нарушение ПДД и столкнулся с китайским автомобилем на встречной полосе. После удара одну из машин отбросило в кювет – пострадало двое пассажиров BYD, их жизнь вне опасности.
Ранним утром 4 января трассе Тюмень – Ханты-Мансийск на 241 км в кювет съехал BMW 520. Как оказалось водитель машины был сильно пьян, алкотестер показал 0,71 мг алкоголя на литр воздуха. Автолюбителю грозит крупный штраф и лишения водительского удостоверения.
Примерно в это же время на 373 км трассы Toyota Corolla врезалась в опору освещения. Водитель машины не смог справится с управлением на заснеженной трассе.