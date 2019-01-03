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Ученые: женщины от 30 чувствуют себя всё более несчастными

3 января 2019, 11:30
Фото: flickr.com
В каждой стране мира можно увидеть, как молодые люди – независимо от пола – веселы и подвижны, мужчины до 35 лет - расслабленны и выглядят самодостаточными, а женщины – напряженны.

Они совсем не кажутся довольными жизнью или счастливим. И эту перемену в настроениях показывает статистика. Женщины Испании, Швеции или Саудовской Аравии подвержены негативу. Они острее переживают возникающие проблемы и изоляцию.

Подобный феномен отмечен во всех культурах и многих странах мира, и практически независим от уровня достатка. Однако ученые смогли выяснить, что женщинам в среднем требуется на 10% больше денег для хорошей жизни.

К финансовому дефициту добавился ещё и дефицит мужественности в обществе. Это можно выразить одной фразой «Куда подевались настоящие мужики?», который можно услышать не только в России, но и в других странах мира.

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