Ученые: женщины от 30 чувствуют себя всё более несчастными

Они совсем не кажутся довольными жизнью или счастливим. И эту перемену в настроениях показывает статистика. Женщины Испании, Швеции или Саудовской Аравии подвержены негативу. Они острее переживают возникающие проблемы и изоляцию.
Подобный феномен отмечен во всех культурах и многих странах мира, и практически независим от уровня достатка. Однако ученые смогли выяснить, что женщинам в среднем требуется на 10% больше денег для хорошей жизни.
К финансовому дефициту добавился ещё и дефицит мужественности в обществе. Это можно выразить одной фразой «Куда подевались настоящие мужики?», который можно услышать не только в России, но и в других странах мира.