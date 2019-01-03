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Курс рубля вырос к доллару и евро. На 5% подорожала нефть

3 января 2019, 10:38
Фото: flickr.com
В новом году российский рубль смог укрепиться до 69,10 за 1 доллар. Положительную динамику отечественной валюте придала дорожающая нефть.

На международных финансовых рынках наблюдается оживление после падения в декабре 2018 года. 3 января нефть марки Brent подорожала на 4,92% до 54,69 долларов за баррель. Рост цен произошел на фоне новостей о росте добычи нефти в России. В 2018 году РФ добывала в среднем 11 160 000 б/д. Ожидается, что в ближайшем будущем объемы добычи могут достигнуть рекордного уровня 1987 года.

Растет рубль и по отношению к единой европейской валюте. Между тем в первой половине текущего года участники ОПЕК+ планируют вновь сократить добычу. Наша страна обязуется снизить поставки на 228 000 баррелей в день.

На торговых биржах РТС и ММВБ отмечен рост курса российских акций финансовых корпораций, и крупных торговых сетей.

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#Новости#Курс валюты#Биржи#Александр Мязин#Экономика
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