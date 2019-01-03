Курс рубля вырос к доллару и евро. На 5% подорожала нефть

На международных финансовых рынках наблюдается оживление после падения в декабре 2018 года. 3 января нефть марки Brent подорожала на 4,92% до 54,69 долларов за баррель. Рост цен произошел на фоне новостей о росте добычи нефти в России. В 2018 году РФ добывала в среднем 11 160 000 б/д. Ожидается, что в ближайшем будущем объемы добычи могут достигнуть рекордного уровня 1987 года.