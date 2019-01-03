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Из-за коммунальной аварии в Тюмени перекрыли 50 лет Октября

3 января 2019, 11:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени устраняют аварию на подземных коммуникациях, временно перекрыто движение для транспорта на улице 50 лет Октября. Работы обещают завершить до начала рабочей недели.
Сюжет
Тюмень

В районе Гилевской рощи устраняют аварию на подземных коммуникациях. По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, работы продлятся до 8 января 2019 года. В эти дни движение автотранспорта будет ограничено.

Тюменцы не смогут проехать в районе пересечения ул. 50 лет Октября и Вербной. Автовладельцев просят отнестись к передвижению в этом районе с большим вниманием, следить за временными дорожными знаками. Объехать закрытый участок можно, следуя по ул. Маресьева, ул. Пригородная и Чекистов.

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