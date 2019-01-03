Из-за коммунальной аварии в Тюмени перекрыли 50 лет Октября

Тюменцы не смогут проехать в районе пересечения ул. 50 лет Октября и Вербной. Автовладельцев просят отнестись к передвижению в этом районе с большим вниманием, следить за временными дорожными знаками. Объехать закрытый участок можно, следуя по ул. Маресьева, ул. Пригородная и Чекистов.