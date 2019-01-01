2 января объявлен днем траура в Челябинской области

Сообщается, что дополнительно будет выделено по 25 тыс. рублей на организацию похорон погибших. Жителям, чьи квартиры пострадали во время взрыва, до момента решения вопроса с постоянным жильем предоставят на выбор одну из двух форм поддержки: бесплатное общежитие или компенсация за съём жилья в течение трех месяцев до 15 тысяч рублей в месяц.