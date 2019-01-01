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2 января объявлен днем траура в Челябинской области

1 января 2019, 08:14
Фото: pixabay.com
В Челябинской области 2 января объявлен днем траура по погибшим в ЧП в Магнитогорске. Такое распоряжение подписал губернатор региона Борис Дубровский.
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Тюмень

В этот день на территории области будет приспущен флаг страны. Также рекомендуется отменить все развлекательные передачи и мероприятия.

Сообщается, что дополнительно будет выделено по 25 тыс. рублей на организацию похорон погибших. Жителям, чьи квартиры пострадали во время взрыва, до момента решения вопроса с постоянным жильем предоставят на выбор одну из двух форм поддержки: бесплатное общежитие или компенсация за съём жилья в течение трех месяцев до 15 тысяч рублей в месяц.

Из-под завалов извлекли девять погибших. Поиски приостановлены до демонтажа свисающей стены седьмого подъезда. Пропавшими без вести числятся 35 человек. Сообщается, что завалы разобраны на четверть.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявлял, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.

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#Новости#ЧП#Траур#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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