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В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

31 декабря 2018, 09:38
Фото: МЧС Челябинской области
В Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома утром 31 декабря. В настоящее время неизвестна судьба 79 человек.

Сообщается, что на данный момент извлечены тела троих живых и четверых погибших. По предварительным данным в доме произошел взрыв бытового газа.

Между тем администрация Магнитогорска сообщает об угрозе обрушения еще двух подъездов дома по проспекту Карла Маркса, 164. От взрыва пострадал 7 подъезд здания. В зоне риска 7 и 8 подъезды.

На месте ЧС спасатели разбирают завалы в поисках пострадавших.

Спасатели проводят диагностику состояния дома. До конца 31 декабря здание будет полностью проверено. Возможно в ближайщее время будет принято решение о возможности посещения жильцами своих квартир.

В доме, на момент обрушения, было прописано 111 человек, 16 эвакуировано. Еще 28 сообщили, что они живы по телефону.

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#Новости#Взрывы бытового газа#Челябинск#Александр Мязин#Происшествия
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