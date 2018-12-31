В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Сообщается, что на данный момент извлечены тела троих живых и четверых погибших. По предварительным данным в доме произошел взрыв бытового газа.
Между тем администрация Магнитогорска сообщает об угрозе обрушения еще двух подъездов дома по проспекту Карла Маркса, 164. От взрыва пострадал 7 подъезд здания. В зоне риска 7 и 8 подъезды.
На месте ЧС спасатели разбирают завалы в поисках пострадавших.
Спасатели проводят диагностику состояния дома. До конца 31 декабря здание будет полностью проверено. Возможно в ближайщее время будет принято решение о возможности посещения жильцами своих квартир.
В доме, на момент обрушения, было прописано 111 человек, 16 эвакуировано. Еще 28 сообщили, что они живы по телефону.