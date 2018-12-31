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Муниципальные больницы Тюмени будут переданы в собственность области

31 декабря 2018, 10:00
Фото: flickr.com
С нового года муниципальные медицинские автономные учреждения областной столицы будут переданы в собственность Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

По информации департамента здравоохранения региона, на сегодняшний день в Тюмени имеется современные технологии и развитая медицинская инфраструктура. В июне 2018 года городские поликлиники №5 и №17 первыми в стране прошли проверку, получив сертификаты Росздравнадзора.

Наибольшее внимание уделяется развитию информационных технологий внутри медучереждений. Действует система электронной записи, мобильное приложение и электронная очередь. Между больницами налажена система обмена данными, реализована возможность электронного больничного.

В 2019 году медицинская помощь для жителей областной столицы будет оказана в прежних объемах. Одной из важных составляющих повышения здоровья горожан станет профилактика заболеваний.

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#Новости#Больницы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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