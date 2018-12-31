Муниципальные больницы Тюмени будут переданы в собственность области

По информации департамента здравоохранения региона, на сегодняшний день в Тюмени имеется современные технологии и развитая медицинская инфраструктура. В июне 2018 года городские поликлиники №5 и №17 первыми в стране прошли проверку, получив сертификаты Росздравнадзора.