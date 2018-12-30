К Новому году сотрудники «Техинжстрой» получили часть зарплаты

На данный момент в ситуации разбирается прокуратура. Строительная компания «Техинжстрой» уже был оштрафован в этом году на 50 000 рублей за несвоевременную выплаты заработной платы. Фирма является генподрядчиком Антипинского НПЗ, который в этом году испытывает финансовые сложности. В арбитражных судах с завода пытаются взыскать задолженность по выполненным договорам, а в начале декабря на НПЗ перестала поступать нефть. Между тем с 19 декабря завод восстановил поставки топлива.