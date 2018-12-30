К Новому году сотрудники «Техинжстрой» получили часть зарплаты

Ожидается, что остальные деньги они получат до 10 января. Полностью погашена задолженность перед уволенными сотрудниками. Между тем рабочие сообщают, что фирма им должна от 100 000 до 150 000 рублей каждому.
На данный момент в ситуации разбирается прокуратура. Строительная компания «Техинжстрой» уже был оштрафован в этом году на 50 000 рублей за несвоевременную выплаты заработной платы. Фирма является генподрядчиком Антипинского НПЗ, который в этом году испытывает финансовые сложности. В арбитражных судах с завода пытаются взыскать задолженность по выполненным договорам, а в начале декабря на НПЗ перестала поступать нефть. Между тем с 19 декабря завод восстановил поставки топлива.