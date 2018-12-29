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Зарплаты врачей России выросли, но около трети из них сократили

29 декабря 2018, 11:51
Фото: flickr.com
По информации «Новых известий», реальная зарплата медработников растёт за счёт увольнения части сотрудников.

Специалисты Высшей школы экономики провели исследования сокращений работников бюджетной сферы в России. Сообщается, что чиновники решились на увеличение зарплат врачей на 70% за счёт сокращения 35% персонала. Это позволило сохранить фонд оплаты труда и отчитаться о выполнении «майских указов».

При этом в научных учреждениях зарплаты сотрудников выросли до 90%, при сокращении 10%. Подобные случаи зафиксированы в университетах, школах, учреждениях культуры.

В среднем бюджетники стали получать на 27% больше, а их численность сократилась на 5,1%. Более того, часть работников была переведена на неполный рабочий день. Всё это приводит к падению реальных доходов населения страны уже пятый год подряд.

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#Новости#Зарплата#Россия#Александр Мязин#Экономика
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