ТОП-3: провожаем 2018 год радостно, не задерживая!

Суета и неразбериха, свойственная концу года, случилась с вопросом перехода на новую систему по обращению с твердыми бытовыми отходами. С нового года услуга переходит из разряда жилищной в коммунальную, и будет значится в квитанции отдельной строкой - за вывоз твердых коммунальных отходов.
Сначала директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина на пресс-конференции 18 декабря совершенно запуталась, на основании чего будет устанавливаться новый тариф: то ли считать с человека, то ли с квадратного метра? Стало очевидно, что за две недели до начала функционирования новой системы, у правительства нет понимания вопроса.
Через неделю выступил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, расставив все точки над "i". Он сообщил, что после долгих дебатов в профильных структурах областного правительства удалось прийти к единому мнению и взимать за вывоз мусора не с человека, как ранее собирались чиновники, а с квадратного метра.
При этом тариф, озвученный Вахриным, оказался выше ранее заявленного Злобиной: 5,04 рубля с квадратного метра против 4,94.
Примечательно, что значимая пресс-конференция Вахрина, на которой он озвучил окончательный тариф для населения, прошла 26 декабря. Но 28 числа на сайте правительства появилась новость об очередной пресс-конференции Вахрина. Редакция "Нашего города" сначала решила, что это ошибка, но потом опубликовала новость, мало ли, правительство посовещалось и решило внести еще какие-то изменения в тариф?
После нескольких звонков из правительства области в редакцию чиновники усмотрели в информации на официальном сайте правительства свою ошибку, и после обеда дату изменили на 26 декабря. Никаких сюрпризов.
Неожиданностью стало письмо с благодарностями от гражданского активиста Андрея Романова. Инвалид II группы проверяет тюменские заведения и госучреждения на доступность для маломобильных людей. Регулярно он публикует на своем блоге критику властей, потому что программа "доступной среды", про которую так много и охотно говорят, не работает.
Благодаря его замечаниям в отделении Пенсионного фонда появился оборудованный туалет, а в коммерческом банке следят за работой кнопки вызова с особой тщательностью.
Казалось бы, все уже привыкли только к критике, поэтому "хорошее письмо" от Романов еще раз доказывает совершенно беспристрастный обзор тюменского "ревизорро".
Сегодня хочу обратить внимание на организации, которые, по-моему мнению, достойны, чтобы с них брали пример в сфере доступности и реализации прав маломобильных граждан. Поликлиника № 17, поликлиника № 8, Федеральный Центр нейрохирурги, поликлиника Нигинского - это все учреждения здравоохранения, с которых можно и нужно брать положительный пример в организации доступной среды для инвалидов, вне зависимости от года постройки этих учреждений. Андрей Романов
Будучи тюменцем, который посещает все те же магазины и учреждения города, но ограниченный в передвижении, Романов благодарит за доступность магазины « Магнит» « Монетка» « Пятёрочка», тоговые центры "Кристалл» «Гудвин» « Солнечный», гипермаркеты «Ашан», «Метро», «Окей», а также доступные аптеки.
Подводя небольшой итог работы редакции "Нашего города" за четыре месяца, хочется отдельно поблагодарить наших читателей за неравнодушие.
После некоторых материалов реакция не заставила себя долго ждать. Представители ведомств звонили сами, общественники писали письма в прокуратуру, проводились проверки. Так, в тобольской школе №16 после долгих лет ожидания капремонта дело сдвинулось с мертвой точки. История уволенной беременной тюменки, которая в отчаянии написала в редакцию, не надеясь на какую-либо помощь, на следующий день получила инструкцию для дальнейших действий по восстановлению своих прав. И такие истории не единичны. Радует, когда люди не только знают о своих правах, но и продолжают их отстаивать, невзирая на все трудности.
В Новом году редакция "Нашего города" желает вам не терять надежду, верить в себя и с эмпатией относиться к окружающим людям.