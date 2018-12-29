ТОП-3: провожаем 2018 год радостно, не задерживая!

После некоторых материалов реакция не заставила себя долго ждать. Представители ведомств звонили сами, общественники писали письма в прокуратуру, проводились проверки. Так, в тобольской школе №16 после долгих лет ожидания капремонта дело сдвинулось с мертвой точки. История уволенной беременной тюменки, которая в отчаянии написала в редакцию, не надеясь на какую-либо помощь, на следующий день получила инструкцию для дальнейших действий по восстановлению своих прав. И такие истории не единичны. Радует, когда люди не только знают о своих правах, но и продолжают их отстаивать, невзирая на все трудности.