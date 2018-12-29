Самые дорогие и нашумевшие госзакупки уходящего года в Тюменской области

Также стоит вспомнить закупку качелей для экопарка «Затюменский». На установку трех качелей планировали потратить 1,2 млн рублей, но после конкурса и шумихи в СМИ цена упала до 660 тыс. рублей. В целом, на парк ушел не один миллион рублей. Так, фигуры животных из природных материалов при благоустройстве парка, на который было выделено 22 млн. рублей, забраковали. Позже их исправили, но задним числом была дополнительно проведена закупка на их установку ценой в 1,7 млн рублей.