Самые дорогие и нашумевшие госзакупки уходящего года в Тюменской области

"Наш город" посчитал и выделил топ-5 самых дорогих госзакупок, размещенных Управлением госзакупок Тюменской области, три из них имели резонанс в обществе и были отменены.
Первая закупка касалась строительства первой очереди Нижневартовской больницы стоимостью 7 млрд рублей. Которая была отменена УФАС из-за нарушения законодательства при выборе подрядчика.
Вторая закупка в 3 млрд была направлена на строительство еще одной развязки Тюменской кольцевой на пересечении улицы Монтажников и дороги «Тюмень-Боровский-Богандинский». В конкурсе из двух крупнейших строительных организаций победил «Мостострой-11», предложив сумму в 2,7 млрд рублей, на несколько миллионов рублей меньше своего ближайшего конкурента «ТОДЭП».
Помимо двух крупных закупок в ТОП-5 вошли еще 3 закупки стоимостью около полумиллиарда рублей.
Так, 3 место по стоимости связано с транспортом, который в лизинг, то есть в аренду с правом выкупа, приобрели три департамента Тюменской области: образования, соцразвития и здравоохранения. Поставщиком стал «Сбербанк лизинг», его предложение в 495 млн рублей было ниже почти на 100 млн рублей, чем начальная цена.
В лизинг на 5 лет приобрели 47 школьных автобусов, 23 машины для скорой медпомощи, 38 авто для медицинской службы, 30 машин для перевозки инвалидов, а кроме того 76 обычных, неспециализированных автомобилей.
На четвертом месте - расходы на субсидии для перевозчиков по межмуниципальным маршрутам с регулируемыми тарифами. Всего около 70 автобусных маршрутов стоимостью 485 млн рублей, и эта закупка также была отменена.
Заканчивает пятерку самых дорогих закупок – скандальное предложение Управделами правительства Тюменской области провести работы по «Восстановлению и экологической реабилитации озера Лебяжье Тюменского района Тюменской области» стоимостью 480 млн рублей. Скандал был связан с тем, что на этом озере находится резиденция губернатора Тюменской области. Из-за чего Александр Моор предложил отменить эту закупку, а средства направить на благоустройство озера Алебашево, при этом сумма уменьшилась кратно до 70 млн рублей.
Помимо самых дорогих закупок мы вспомнили несколько забавных и скандальных.
Вспоминая прошедшие осенью выборы губернатора, многие СМИ задавались вопросом кому достанется письменный набор из нефрита стоимостью 1,2 млн рублей. Его заказали накануне выборов и должны были доставить в сентябре, по бумагам это было сделано. Название набора было звучное – «Письменник губернаторский», поэтому многие предполагали, что это будет подарок новому губернатору, но набор так и не появился на столе Александра Моора.
Также стоит вспомнить закупку качелей для экопарка «Затюменский». На установку трех качелей планировали потратить 1,2 млн рублей, но после конкурса и шумихи в СМИ цена упала до 660 тыс. рублей. В целом, на парк ушел не один миллион рублей. Так, фигуры животных из природных материалов при благоустройстве парка, на который было выделено 22 млн. рублей, забраковали. Позже их исправили, но задним числом была дополнительно проведена закупка на их установку ценой в 1,7 млн рублей.
Часто в 2018 году нам встречались очень странные закупки, например детский сад №172 закупил на 2019 год 19 тонн рыбы за 4 млн рублей. Вероятность того, что дети съедят столько морепродуктов нам показалась сомнительной. При этом мясо и других продуктов закупалось в детском саду гораздо меньше.
Но встречались и забавные закупки. Тюменская таможня проводила конкурс на услуги переводчика. Им требовалось перевести технические тексты на английском языке, стоимость услуг оценили в 50 тыс. рублей.
Это маленькая доля огромного объема госзакупок предприятий частично или полностью принадлежащих государству. Мы выбрали только те, которые привлекли наше внимание и были размещены главным учреждением, которое занимается размещением государственных закупок в Тюменской области для разных бюджетных организаций – Управление государственных закупок Тюменской области.
Учреждение занимается определением поставщиков для заказчиков Тюменской области, а также организует закупки для государственных автономных учреждений Тюменской области, проводя совместные закупки.
Если же посмотреть на размещенные закупки учреждений Тюменской области только одним Управлением госзакупок, цифра окажется не маленькой.
С 2016 года количество размещенных закупок ежегодно увеличивалось, и в 2018 году было размещено 4761 закупка стоимостью 22,2 млрд рублей (на 25.12.2018 г.). В 2017 году было размещено 4300 закупок на сумму 15,5 млрд рублей.
А ведь еще существуют госкорпорации, которые проводят многомиллиардные закупки ежедневно.
По данным сайта госзакупок, в 2018 году в России было размещено извещений на 7,7 триллиона рублей.