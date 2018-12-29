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Из Омутинской средней школы №1 решили уволится сразу 33 учителя из-за чиновников

29 декабря 2018, 10:11
Фото: flickr.com
В Омутинской средней школе №1 сразу 33 педагога написали заявление об увольнении. Этим они решили выразить свой протест против отставки директора учебного заведения.

По информации URA.RU, администрация района отказалась продлять контракт с школы Еленой Казариновой. По словам учителей, под угрозой срыва оказался учебный процесс и различные детские мероприятия, который были заранее согласованы.

Отец одного из учеников сообщил, что причиной увольнения директора стала личная неприязнь к ней главы Омутинского района Виктора Воллерта.

Елена Казаринова проработала на своей должности 17 лет. Средняя школа №1 имеет показатели результатов ЕГЭ выше средних по району. Ученики постоянно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах.

Виктор Воллерт на днях «уехал по делам», поэтому получить его комментарии не удалось.

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