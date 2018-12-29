Из Омутинской средней школы №1 решили уволится сразу 33 учителя из-за чиновников

По информации URA.RU, администрация района отказалась продлять контракт с школы Еленой Казариновой. По словам учителей, под угрозой срыва оказался учебный процесс и различные детские мероприятия, который были заранее согласованы.
Отец одного из учеников сообщил, что причиной увольнения директора стала личная неприязнь к ней главы Омутинского района Виктора Воллерта.
Елена Казаринова проработала на своей должности 17 лет. Средняя школа №1 имеет показатели результатов ЕГЭ выше средних по району. Ученики постоянно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах.
Виктор Воллерт на днях «уехал по делам», поэтому получить его комментарии не удалось.