В Тюмени рабочие компании «Техинжстрой» устроили забастовку

Всего на забастовку вышли около 30 рабочих, по их словам, каждому из них компания задолжала от 100 до 150 тысяч рублей. Ранее организация уволила десять человек, остальным же не выплачивают заработную плату.
Рабочие заявляют, что не собираются обращаться в соответствующие органы, так как не видят в этом смысла. В апреле уходящего года прокуратура оштрафовала «Техинжстрой» за невыплату зарплаты всего на 50 тысяч рублей.
В самой же компании отказались комментировать журналистам сложившуюся ситуацию, а рабочим заявили, чтобы они расходились и добавили, что в три часа дня 28 декабря пройдет собрание, где обсудят вопросы невыплаты зарплат.
Компания «Техинжстрой» является генподрядчиком Антипинского НПЗ, рабочие которого также выходили на забастовки из-за невыплаты зарплат.