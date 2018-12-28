Бывшие супруги обвиняются в мошенничестве при получении 1 млн рублей субсидий

По версии правоохранительных органов, молодые люди совершили мошенничество. В 2014 году они вступили в сговор для получения субсидии из бюджета. Используя поддельную справку о доходе и сделав запись в трудовую книжку бывшего супруга признали малоимущим. Он встал на учет в качестве нуждающегося в улучшении своих жилищных условий.