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Бывшие супруги обвиняются в мошенничестве при получении 1 млн рублей субсидий

28 декабря 2018, 11:30
Фото: flickr.com
Суд Тюмени рассмотрит уголовное дело бывших супругов, которые обвиняются в получении субсидий на 1 000 000 рублей.
Сюжет
Тюмень

По версии правоохранительных органов, молодые люди совершили мошенничество. В 2014 году они вступили в сговор для получения субсидии из бюджета. Используя поддельную справку о доходе и сделав запись в трудовую книжку бывшего супруга признали малоимущим. Он встал на учет в качестве нуждающегося в улучшении своих жилищных условий.

В 2015 году Центр государственной жилищной поддержки предоставил тюменцу субсидию в размере 1 000 000 рублей. Денежные средства были перечислены бывшей теще. Полученные деньги злоумышленники разделили между собой.

В ходе проверки в августе 2018 года данная махинация была раскрыта РУФСБ РФ по Тюменской области. Во время следствия бывшие супруги сознались в содеянном и возместили ущерб.

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#Новости#Субсидии#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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